快訊

經典賽Live／江少慶遇亂流失兩分 二局義大利2:1反超中華

荒山亮涉性侵…楊繡惠失眠3天 曝他酒後真實狀態

人資篩選人著重點在哪？ 內行人曝：想找這2特質的人才

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「人資是如何面試人？」面試示意圖/ingimage
一名網友好奇「人資是如何面試人？」面試示意圖/ingimage

每個人在找工作時，通常會希望能讓人資留下好印象，為自己的求職之路加分，日前就有網友抱怨，每次履歷如果是由人資來審核的公司，自己就一定會被刷掉，如果是主管親自面試，錄取機會就很高，讓他疑惑「人資到底是怎麼面試人的？」對此，有身為人資的網友回應「我們想找的是穩定性高，又符合企業文化的員工」。

一名網友在Dcard發文指出，他出社會已經一段時間了，也有過業務經驗，過往的工作經歷都表現良好，不論是主管或客戶都對他很滿意，但由於他最近要換跑道，跳到不同領域，所以近期開始投履歷。

原PO發現，每次履歷如果是由人資來初步篩選的話，自己就一定會被刷掉，根本沒有面試機會，但如果是業務主管面試，雙方相談甚歡時，主管就會請他直接到公司報到，因此他請教身為人資的朋友，對方告訴他「我們錄取的人才，時常不是業務單位需要的」，這讓他十分疑惑「到底人資單位懂不懂業務單位需要的人才？」

對此，有身為人資的網友回應「人資要找穩定性高，又符合企業文化的員工，這樣才能降低離職率，不然一直面試會增加人資的工作量。而且離職率跟補新員工都是人資的KPI。然而，對用人單位而言，看的是職能和是否順眼，以及代表人選是否為即戰力、是否能愉快相處，這些都不代表是否能久留。所以兩個單位看的角度不同」、「畢竟人資不是業務專業，光靠主管的資訊去理解，難免受到自身觀念的影響，這也可能導致人資找到的會是他們「以為」主管需要的人才，這通常會需要經過修正才能夠逐步貼近主管需要」。

面試 履歷 Dcard

延伸閱讀

喝酒到一半突然呼吸困難 日女大生慘遭公司小開毒死

婆婆硬搬來住！稱幫顧嬰討1萬元孝親費 她崩潰：別再賴在我家了

不買房想過「精緻窮」生活 過來人分析：想及時享樂有一前提

阿里山英迪格官網跑「簡體中文」 律師淚奔：我根本沒錢抵制

相關新聞

上班遇警察、公司倒閉老闆又跑路 博弈工程師苦勸別入行

博弈業經常開出徵人啟事，外界多認為博弈業雖高風險，但也擁有高利潤，然而一名在博弈公司工作4年的工程師表示，博弈業薪資不如一般科技業，甚至24小時輪班卻沒有得到應得的獎金，而且一夜間可能發生公司倒閉、老闆跑路、警察上門等狀況，甚至曾遇過主管被檢察官帶走的情形。

集滿女打仔、媽媽演員、亞洲龍套刻板標籤⋯楊紫瓊如何變呼聲最高奧斯卡影后

這個拍戲近40年的華裔女演員，憑藉美國科幻電影《媽的多重宇宙》裡意外捲入拯救世界任務的華裔洗衣店老闆一角，橫掃各大獎項。在即將於美國時間3月12日舉行的奧斯卡頒獎典禮，她也是呼聲最高的影后得主。

人資篩選人著重點在哪？ 內行人曝：想找這2特質的人才

每個人在找工作時，通常會希望能讓人資留下好印象，為自己的求職之路加分，日前就有網友抱怨，每次履歷如果是由人資來審核的公司，自己就一定會被刷掉，如果是主管親自面試，錄取機會就很高，讓他疑惑「人資到底是怎麼面試人的？」對此，有身為人資的網友回應「我們想找的是穩定性高，又符合企業文化的員工」。

書念60分去當公務員…月薪破4萬太簡單又去考會計師！她清寒出身三度轉職翻轉人生

陳玉翎是個很努力的女人！5年3班的她出生在清寒家庭，家中有8個兄弟姐妹，排行老二的她國中畢業就到工廠上班。她從不認輸，讀夜校拚翻身。22歲考上普考、成為公務員、25歲考取高考會計師。51歲從公職退休，從零經營會計師事務所。

你也在瘋WBC賽事嗎？調查：56.3%上班族會關注

你也在關注WBC「世界棒球經典賽」嗎？根據yes123求職網今（10）日發布的調查發現，有56.3%的上班族透露，「會關...

「DEI文化」是什麼？年輕世代職場新趨勢 一定要知道的3關鍵字

在職場中，年輕世代最在乎的事情是什麼？2020年新冠肺炎疫情爆發，不只改變全世界的生活型態，也大幅影響職場風氣與網路討論。在這樣的景況之下，投入勞動市場的年輕人們，追求的也不再單純只是「高薪」、「大企業」，而是工作中自我實踐、工作環境與生活品質的平衡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦