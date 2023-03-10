人資篩選人著重點在哪？ 內行人曝：想找這2特質的人才

每個人在找工作時，通常會希望能讓人資留下好印象，為自己的求職之路加分，日前就有網友抱怨，每次履歷如果是由人資來審核的公司，自己就一定會被刷掉，如果是主管親自面試，錄取機會就很高，讓他疑惑「人資到底是怎麼面試人的？」對此，有身為人資的網友回應「我們想找的是穩定性高，又符合企業文化的員工」。

一名網友在Dcard發文指出，他出社會已經一段時間了，也有過業務經驗，過往的工作經歷都表現良好，不論是主管或客戶都對他很滿意，但由於他最近要換跑道，跳到不同領域，所以近期開始投履歷。

原PO發現，每次履歷如果是由人資來初步篩選的話，自己就一定會被刷掉，根本沒有面試機會，但如果是業務主管面試，雙方相談甚歡時，主管就會請他直接到公司報到，因此他請教身為人資的朋友，對方告訴他「我們錄取的人才，時常不是業務單位需要的」，這讓他十分疑惑「到底人資單位懂不懂業務單位需要的人才？」

對此，有身為人資的網友回應「人資要找穩定性高，又符合企業文化的員工，這樣才能降低離職率，不然一直面試會增加人資的工作量。而且離職率跟補新員工都是人資的KPI。然而，對用人單位而言，看的是職能和是否順眼，以及代表人選是否為即戰力、是否能愉快相處，這些都不代表是否能久留。所以兩個單位看的角度不同」、「畢竟人資不是業務專業，光靠主管的資訊去理解，難免受到自身觀念的影響，這也可能導致人資找到的會是他們「以為」主管需要的人才，這通常會需要經過修正才能夠逐步貼近主管需要」。