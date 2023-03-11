「怪獸新人」讓公司超頭痛！睡整天還在辦公室練舞、拍抖音

無論是上班族想找到理想工作，還是企業想要找到理想的員工，都不是一件容易的事。有時公司好不容易徵才找到的人，也有可能開始上班之後，才發現完全不適任工作，甚至還有荒誕行為，破壞公司內的氣氛。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，有一位A先生在18歲時曾到一間公司上班，一開始其他員工認為，A先生初來乍到，還需要時間適應。然而，A先生卻在上班時，老是肚子餓了就吃，睏了就睡，讓其他人相當詫異。

上司把A找來問話，糾正他的行為舉止，未料在與上司一對一訓話中途，A先生竟然當場站著睡著了。這樣缺乏改善心的態度，讓公司感到相當棘手。往後A先生即使多次遭到斥責，但仍沒有改善動不動就睡覺的習慣，還因為被罵的關係，脾氣變得越來越暴躁。

公司判斷A先生無法勝任工作，只好讓他去接電話就好。不過後來又發現，A先生儘管無心上班，卻會在辦公室裡練舞、拍抖音，讓其他人不禁稱呼A先生是「怪獸新人」，認為他離譜的行徑，已經超出一般人理解的常識了。