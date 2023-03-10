上班遇警察、公司倒閉老闆又跑路 博弈工程師苦勸別入行

博弈業經常開出徵人啟事，外界多認為博弈業雖高風險，但也擁有高利潤，然而一名在博弈公司工作4年的工程師表示，博弈業薪資不如一般科技業，甚至24小時輪班卻沒有得到應得的獎金，而且一夜間可能發生公司倒閉、老闆跑路、警察上門等狀況，甚至曾遇過主管被檢察官帶走的情形。

一名曾在博弈公司工作4年的工程師在論壇Dcard發文分享自身經驗，他表示，2018年剛出社會第一份工作就是博弈業工程師，該職位薪水不高，大老闆很像黑道，身邊還有小弟，公司還加裝斷電系統，後續因為主管及薪水問題離職。

接著他在2020年進入第二間博弈公司工作，公司明確告訴他是博弈產業，但業務不違法，一年後公司突然要求所有人居家辦公，一周後他接到電話，主管告訴他公司要收掉再開一間新的，後來才得知，是因為某間分公司被警方查出，所以老闆決定收掉重做。

一年後高層換了一批人，某天上班突然有警察上門，接著高層又要求大家居家辦公，該網友表示，「2022世足賽是公司的大活動，所有工程師都是24小時輪班上班，當時有明確的訂好賽季完成後獎金的發放，但後來就像船過水無痕，白忙一場」。

該網友表示，後來因為新來的長官經常畫大餅、說大話，也不發放說好的獎金，因此出現大量離職潮，他也跟上後選擇離開。近日聽說公司又要收掉、再開新公司。

該網友表示，「雖然我待過兩間博弈公司，但直到第二間的狀況，才讓我確實體會到風險很大，有幾位主管職曾經被檢察官抄到後關了一晚，上班要擔心會不會有警察突然衝進來，會不會公司明天就突然說要收了，會不會突然就領不到薪水了。很多人會說博弈業風險高，所以待遇也很好，但以我遇到這兩間來說真的都普通，底薪跟正常科技業比已經差不多了，獎金更是慘，年薪能領到14個月就要偷笑了，博弈業還是能不進就不進」。

其他網友則留言「我朋友也是進博弈，一年換了三個老闆」、「博弈公司尤其做電話客服、文字客服，超容易因為公司突然倒掉、老闆跑了薪水不發」、「做偏的要去認識的地方做比較好，比較可以照應，薪水也比較穩不怕跑掉」。

不過也有網友逆風留言「我覺得不用那麼以偏概全欸，我在這個行業很多年了，台灣雖然有很多像你們這種不合法的，但還是有很多合法的，台灣有可以合法申請的博弈相關營業項目，也有專門的律師協會是主攻台灣的博弈市場，也有配合專業的會計公司申報稅務，我們不碰金流也不碰行銷，有客戶服務也有軟體開發，警察上門我們也不怕，從來沒有什麼斷電系統還是居家辦公躲稽查」。