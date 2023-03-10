「DEI文化」是什麼？年輕世代職場新趨勢 一定要知道的3關鍵字

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文／大數據

在職場中，年輕世代最在乎的事情是什麼？2020年新冠肺炎疫情爆發，不只改變全世界的生活型態，也大幅影響職場風氣與網路討論。在這樣的景況之下，投入勞動市場的年輕人們，追求的也不再單純只是「高薪」、「大企業」，而是工作中自我實踐、工作環境與生活品質的平衡。

職場環境更注動多元彈性 「DEI文化」漸趨主流

在許多歐美國家，講求多元文化和工作彈性的「DEI文化」早已成為顯學，強調的重點分別為「D－Diversity」（多元）、「E－Equity」（平等）、「I－Inclusion」（共融）3個觀念，為近幾年越來越受到重視的職場新興文化。許多知名的大企業如Netflix、Apple、Intel都行之有年，注重每個人的個體差異，理解並尊重不同族群的員工，這樣多元平等共融的公司文化更能夠留住人才。

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基於這樣的新趨勢，專精於數據分析與人工智慧，透過這些工具了解消費者意見和市場趨勢的大數據股份有限公司，與全新職涯平台《Alpha plus 人才加速器》合作公布了「新世代人才白皮書」，並首創以《KEYPO大數據關鍵引擎 》輿情分析系統觀測輿情聲量，再加上網路問卷調查，以2種形式雙軌並行推出「職場DEI聲量指數」。

員工照顧、多元文化聲量大幅成長 求職者期待更人性化的工作環境

報告發現，過去3年網路上關於員工照顧的聲量指數成長92.7%，而對多元文化聲量的指數則是翻倍成長117.1%，顯示以新世代為主力的網路族群更加重視對職場的期待與要求。Alpha plus共同創辦人石恬華表示，現今的求職者不再只在乎薪資，而是期待更人性、更彈性的工作環境。

▲職場DEI聲量指數–員工照顧指數。

image source: 《新世代人才白皮書暨職場DEI聲量指數洞察報告》

大數據公司營運長蔣志薇說明，「職場DEI聲量指數」涵蓋13季的指數變化（分析時間：2019年10月1日－2022年12月31日），未來預計將每季發布最新聲量指數結果與各構面熱議重點，觀察最新職場議題趨勢。台灣大部分企業仍在起步階段，希望透過與《Alpha plus 人才加速器》合作的「新世代人才白皮書」，以「職場DEI聲量指數」加速台灣職場DEI文化、帶來更多正向改變。

▲職場DEI聲量指數–多元文化指數。

image source: 《新世代人才白皮書暨職場DEI聲量指數洞察報告》

涵蓋多角度面向 「職場DEI聲量指數」將網路討論數據化

在最新公布的「新世代人才白皮書」中，「職場DEI聲量指數」是全台灣第一個追蹤網路討論的聲量指數，未來將每季發布，面向包括由福利制度、工作環境、學習面向組成的「DEI聲量－員工照顧指數」，以及由女性、多元性別、親子、身障、職場平等組成的「DEI聲量－多元文化指數」。

最新一季指數顯示，在員工照顧指數部分，過去3年「職場學習聲量指數」成長幅度最高且穩定，網路熱議的則是「職場教育訓練」議題，討論如何透過教育訓練提升員工服務水平來減少投訴；在「多元文化指數」部分，過去3年身障聲量指數成長幅度最明顯，其次則是「多元性別」，職場上對多元性別的尊重不斷透過法律修正與判決、公開活動帶動網路討論，從而凝聚更高共識。

尊重身障與多元性別 創造人人都能發揮所長的友善職場環境

在「新世代人才白皮書」除了可以看到「職場DEI聲量指數」，大數據公司也與《Alphaplus 人才加速器》同步合作進行問卷調查，結果顯示目前職場上仍有36.2%的人遭遇過歧視現象，其中15%曾遭遇年齡歧視。進一步分析各個族群，身障者在過去1年曾被歧視的比例高達63.3%，雙性戀、同性戀者則分別為37.7%、34.3%。石恬華表示，身障者與LGBT+族群是社會中的相對少數，更需要企業關注並創造友善的環境，以讓各族群都能發揮所長。

image source: 《新世代人才白皮書暨職場DEI聲量指數洞察報告》

調查中也顯示，受訪者相對更在意公司的工作條件（85%重視福利制度，79%重視員工照顧，69%重視工作環境），另一方面，YZ世代（18-35歲）比起X世代（36-44歲）更偏向在意職場多元文化（54%重視多元平等共融文化，53%重視性別友善，34%重視多元性別友善），隨著Z世代逐漸加入職場，多元文化等社會議題將變得益發重要，因此在招募延攬人才時，企業應避免涉及偏見、刻板印象，在公共議題上也要適時採取行動，以突現企業多元包容的價值觀，樹立良好品牌形象。





▲年輕世代逐漸重視「多元文化」。

image source: 《新世代人才白皮書暨職場DEI聲量指數洞察報告》





完整報告免費下載：《新世代人才白皮書暨職場DEI聲量指數洞察報告》

「新世代人才白皮書」問卷調查是由《網路溫度計民調中心》於2023年1月14日至30日進行。針對18-44歲之網路人口進行網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，並依據性別、年齡、教育程度與戶籍地進行反覆多重加權，使樣本特徵趨近母體特徵，具樣本代表性。有效樣本1,156份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.89%以內。





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