新職場文化DEI是什麼？企業人才永續新趨勢 多元文化聲量指數翻倍成長117.1%

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文／陳盈蓉

近幾年國外企業積極倡導Diversity, Equity & Inclusion（簡稱DEI）新職場文化，意指多元、公平、共融，像是 Netflix、Apple、Intel等企業皆執行多年，強調在職場上，尊重每一個人的差異性，讓LGBTQ（非異性戀）、身障者、不同人種等，都能無障礙發揮職場價值，公平使用公司內部政策、福利，最終達到職場平權。

聲量指數化！全台首創追蹤網路討論的「職場DEI聲量指數」

優人才股份有限公司旗下《Alpha plus人才加速器》為全台第一個以DEI為訴求的職涯平台，提出「T型企業DEI標章」，首創讓求職者能以「自己最在乎的事」找工作，同時為了推動好的職場文化，Alpha plus提供企業免費刊登職缺，跳脫傳統人力平台的服務模式。

目前企業端包括聯發科、默克、群創光電、中國信託、國泰金控、台新銀行、奧美、橘子集團、趨勢科技、中華電信、飛利浦、iKala、綠藤生機、appier等均已加入Alpha plus平台展開合作，職缺皆在年薪百萬以上，還獨家開發評估工作適合度的賽道契合ITM指數、CXO直播、職涯教戰所，對企業端還提供全台首見的DEI顧問服務，全方位解決「人才找不到好工作，企業找不到好人才」的痛點。

這次更與專精於透過數據分析與人工智慧以了解消費者意見和市場趨勢的大數據股份有限公司合作，於3月7日公布「新世代人才白皮書」，並首創以《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀測輿情聲量及網路問卷等兩種形式，雙軌並行推出「職場DEI聲量指數」。

面向包括由福利制度、工作環境、學習面向組成的「DEI聲量–員工照顧指數」，以及由女性、多元性別、親子、身障、職場平等組成的「DEI聲量–多元文化指數」，是全台第一個追蹤網路討論職場DEI聲量指數，未來將每季發布。（完整報告免費下載：《新世代人才白皮書暨職場DEI聲量指數洞察 報告 》）

image source：新世代人才白皮書暨職場DEI聲量指數洞察 報告

問卷調查顯示：職場上仍有36.2%遭遇過歧視

同時，大數據公司也與《Alpha plus人才加速器》合作進行問卷調查，結果顯示職場上仍有36.2%遭遇過歧視現象，其中15%曾遭遇年齡歧視。而分析其他族群，身障者在過去一年曾被歧視的比例高達63.3%，雙性戀、同性戀者則分別為37.7%、34.3%。《Alpha plus人才加速器》共同創辦人石恬華表示，身障者與LGBT+族群是社會中的相對少數，更需要企業關注，並創造友善的環境，以利各族群皆能發揮所長。

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「DEI」已是人才永續標配 台灣企業紛紛跟進

國外許多企業已將DEI列入自家ESG報告書中，讓DEI不再只是道德口號，而是真正落實人才永續的國際潮流。其實，台灣也有許多企業完美執行DEI，由Womany女人迷舉辦的《DEI多元共融願景獎》，台灣有28間企業獲獎，包含研華科技、桂冠、Pinkoi、MoMo富邦媒體集團，另外，跨國企業戴爾、惠普、滙豐商業銀行、寶僑家品也皆為入榜名單企業。

根據調查資料顯示，YZ世代（18-35歲）比起X世代（36-44歲）更偏向在意職場多元文化（54%重視多元平等共融文化，53%重視性別友善，34%重視多元性別友善），隨著Z世代逐漸加入職場，多元文化等社會議題將變得益發重要，因此在招募延攬人才時，企業應避免涉及偏見、刻板印象，在公共議題上也要適時採取行動，以突現企業多元包容的價值觀，樹立良好品牌形象。

image source：新世代人才白皮書暨職場DEI聲量指數洞察 報告

註：「新世代人才白皮書」問卷調查是由《網路溫度計民調中心》於2023年1月14日至30日進行。針對18-44歲之網路人口進行網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，並依據性別、年齡、教育程度與戶籍地進行反覆多重加權，使樣本特徵趨近母體特徵，具樣本代表性。有效樣本1,156份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.89%以內。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年10月 ~ 2023年01月。