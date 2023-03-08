錄取後她依規定去體檢 下一秒接到公司電話氣炸：耍人嗎？

許多公司錄取新人後，會要求員工到指定的醫療院所體檢，這也代表正式錄取通知。不過，日前有位新鮮人抱怨，她才剛按照新公司要求體檢完，卻接到公司電話告知「已經找到比妳更合適的人選了」，讓她氣炸喊「把別人當傻瓜嗎？」

一名女網友在Dcard發文抱怨「我剛體檢完，開心地去吃了早餐，沒想到卻接到公司來電，對方告知我『妳之前錄取的那個職位，因為我們已經找到更合適的人選了，所以可以請妳做別的工作嗎？』」聽完後，原PO氣炸喊「這什麼意思？把別人當傻瓜嗎？這有犯法嗎？」

對此，網友也為她抱不平，表示「有正式offer的話可以告了」、「以為在菜市場買菜嗎？哪間公司這麼白目？」、「請他們支付體檢費用啊，蠻扯的，幫人家做業績喔？」、「我之前也遇過，他也叫我去體檢，體檢完完全不聞不問」、「還好妳沒進去，這間公司估計好不到哪裡去」、「好北七的公司喔」、「求提示是哪間公司，太雷了」。