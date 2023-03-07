同事是「職場蟑螂」怎麼辦？醫師教應付之道：他們是小孬孬

職場是每個上班族耗費最多時間、精力的地方，與同僚間的相處情況也左右著工作情緒，如果遇到愛散布流言、小動作很多的同事，著實令人困擾。知名家醫科醫師許書華就稱這種人為「職場蟑螂」，並提供對付他們的方式。

「有種職場蟑螂，儼然是『三姑六婆』變形」，許書華在臉書粉專貼文寫道，有一類人表面上笑臉迎人、一派和諧，私底下卻專門在辦公室裡釋放不實消息，煽動周遭善良的人，而且以為自己的雙面手法可以騙過所有人。

許書華說，這種人有個特性是「心眼奇小，容不下他人對自己的一絲質疑」，因此憤世嫉俗，緊盯著「非我族類」的目標攻擊，試圖把異己趕盡殺絕，背後動機僅是為了鞏固自身利益。

至於該如何應付這種「職場蟑螂」？許書華則表示「不用怕」，因為他們「自己把自己玩壞」，樹立了超級多的敵人，所以發展有限。但由於他們對宇宙眾生不滿而產生的攻擊「爆炸多」，所以建議若沒時間跟對方周旋，就離開他的射程範圍即可。

許書華分析，「職場蟑螂」一開始或許能攪亂一池春水，但時間久了會被看破手腳，也因為他們的生存之道並不正大光明，所以怕直球對決，不過是「小孬孬一枚」。

「以『多贏共榮』出發點去思考的人，手上的碗有機會越捧越大」，許書華認為與人為敵、一心想斷他人之路者，斬斷更多的恐怕是自己的前程，畢竟事成不但要「天時地利」，還需要搭配「人和」，因此奉勸大家「成功的路上，敵人越少越好」。

不少網友對於許醫師的貼文心有戚戚焉，「人在江湖飄，誰能不挨刀」、「我遇過超大隻的，每天忙著亂造謠和拍馬屁」、「人和真的超級超級的重要，攸關身心健康」、「職場就是有喜歡破壞和諧的渣」。

有人留言「看來白色巨塔中也是有蟑螂存在」，許書華回覆「很多啊，各行各業都有衣冠禽獸」。另一位醫師蔡昀臻也對此文觀點表示認同，「尊重與欣賞真的很重要，詆毀並不會替自己加分」。