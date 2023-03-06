大學就業博覽會「沒文組的缺」？ 網竟酸：別來浪費人資時間

許多人在選擇大學科系前，會先研究未來出路，避免畢業後職涯、薪資不符合期望，而理工科系是很多高中生的首選。日前就有一名網友貼出臉書社團「台大學生交流版」內文，指出「請文組的同學不要去就業博覽會跟人擠，也不要浪費人資的時間跟文宣品」，貼文一出，引發網友熱議。

一名網友在Dcard發文指出，他看到臉書社團「台大學生交流版」，竟有人內文寫下「請文組的同學不要去就業博覽會跟人擠，也不要浪費人資的時間跟文宣品，就業博覽會不是開給你們的」，這讓原PO疑惑「文組真的那麼慘嗎？」

文章曝光後，有人認同該貼文觀點，「除了比較多銀行、事務所去的文組學校，還有一些商管職位可以錄取外，理工為主的學校就真的是這樣，純文則完全沒地方去，上百家企業，沒有『任何一個』攤位有給出純文科的職缺，不管哪間都是，沒其他專長的話，要工作只能自己去外面找」、「校園徵才真的沒在找文組」、「純文組除了頂大，其他真的慘。理工科系只要不是完全沒聽過的學校，至少有吃不飽也餓不死的薪水」、「文組去真的只是去拿文宣品跟免費爆米花」。

有人則反駁「北部學校一堆銀行、事務所還是會來找新鮮人」、「台大就業博覽會有很多是開給文組的吧，難道理工的需要去華南銀行求職嗎？」、「憑什麼文組的人不能有機會呀？講這句話的是不是太自以為是了」。