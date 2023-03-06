台積電給到年薪200萬仍留不住人？ 過來人解答：沒命花
晶圓代工龍頭台積電給員工的年薪、福利豐厚，羨煞許多上班族。日前一名網友好奇「台積電給碩士新人年薪200萬元，但是全體員工離職率達6.8%，新進為何給這麼多錢卻仍有員工離職？」對此，有網友曝真相「裡面太操了」。
一名網友以「台積電錢給這麼多為什麼還有人離職」為題，指出台積電給碩士級畢業生的年薪為200萬，但是員工的離職率還是很高，全體員工離職率達6.8%，其中新進員工的離職率更高達17.6%」，這讓原PO好奇「碩士畢業拿到年薪200萬，薪水真的高到沒話說了吧？為何還是有那麼多人離職？」
對此，網友們回應「高科技奴工這價碼不夠」、「給這麼多錢，還這麼多人離職，你就知道多操」、「你以為進去都在玩嗎？裡面很操耶」、「與其賺飽，不如先要命」、「又不是第一年就200萬，還要用高工時換來」、「拿到200萬，換來一堆病」、「責任制、壓力大，放假公用手機一響就回廠，操到一個你懷疑人生」、「一言以蔽之，有錢賺沒命花，賺再多，花不到有啥屁用？」
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