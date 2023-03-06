最爽兼職！工時不到半小時爽領全日薪 網暴動：介紹給我

許多上班族夢想的工作就是「錢多、事少、離家近」，日前就有一名網友分享，自己找到一份很輕鬆的兼職工作，每天只要工作半小時，就可以拿到全日薪水，讓許多網友稱羨，直呼「把這份工作介紹給我」。

一名女網友在Dcard發文表示，她的工作內容是發資料、統計前一天的數據，幫忙訂便當與協助處理瑣事即可，每天實際工作時間不到半小時，還可以光明正大地玩手機，只要不影響到他人就好，讓她每天都玩手機玩到不好意思。

除此之外，原PO還負責訂飯，所以她想吃什麼就可以訂什麼，這讓她直呼「覺得自己好幸運撿到這份工作」。不過，原PO也指出，這份工作的時間是在每個假日上午，因此週末都不能睡到飽，再加上這是一份短期兼職工作，因此讓她大嘆「太可惜了，下一次有這麼好的工作不知道是什麼時候」。

對此，有網友也分享自己從事過的輕鬆工作，指出「我畢業第一份工作，上下班不用打卡，大概都上午9點半到公司然後4點下班，公司供午餐跟飲料，下午還有點心，有時候早上有早餐，而且週五晚上老闆都會請大家吃飯，想去就去不強迫。我的工作內容就是看工程圖跟修改，有時送去給客戶，如果下午早早送去，送完就可以直接回家了。每天真正工作時間差不多2個小時而已，忙完就可以做自己的事了，可以追劇睡覺或幹嘛，反正沒人管。我是拿來線上上些課，然後用自己的網拍包貨，一個月實領3萬3千元，每個月還有微薄的小獎金2千至3千」、「我的工作只要早上打卡，就開始坐在櫃檯前，可以玩手機，每個月都有拜拜的零食可以吃，偶爾應付來領貨和繳費的人就好，而且時薪還比外面的基本時薪高」。