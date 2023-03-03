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他沒幫忙「泡咖啡」遭同事處處針對 無奈嘆：順手變應該

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友因為「一杯咖啡」遭同事處處刁難。示意圖／ingimage
有網友因為「一杯咖啡」遭同事處處刁難。示意圖／ingimage

職場難題千萬種，有網友日前因為沒有幫同事「泡咖啡」遭對方處處刁難，有人就熱心建議原PO，可以直接跟對方說明，沒必要去得罪，還有人嘆「你的順手對別人來說變成應該」。

有網友在「匿名公社」發文表示，先前因為有喝咖啡的習慣，一早進公司會順便幫老闆與師傅同事泡咖啡，後來不喝後，變成配合老闆需求才會泡，自從師傅沒有原PO的幫忙後，引發對方不滿，還認為「泡個咖啡也計較，只會拍老闆馬屁」，他也氣憤回應「又沒領你的薪水，這不是我份內工作欸！又不是應該的」，事後卻在職場上遭對方處處刁難，大嘆「一直被公司的師傅針對真的心好累」。

有熱心網友建議原PO，當自己不喝咖啡時，可以直接跟那位師傅說明，他也只能笑笑的說沒關係，反之也可以不用順便泡給他，但就是在於經常這麼做，對方職等也比較高，沒必要去得罪。

還有其他人表示，「你的順手對別人來說變成應該」、「離職原因記得把咖啡的事寫上去」、「所以職場上真的不要主動對同事或上司好，做習慣後就會被當成應該的」、「其實泡得難喝很快就不理你了」、「你很傻，泡咖啡的水有很多種」。

咖啡

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