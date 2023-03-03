她已離職卻收到下個月薪資 網狂勸：不還公司會惹麻煩

如果已經離職了，卻仍收到前公司的薪資該怎麼辦？日前一名女性上班族指出，她在1月31日離職，結果在228連假卻收到2月薪資，讓她疑惑「前公司如果把這筆錢要回去，不會算到我的薪資所得嗎？這樣我要繳的稅會不會變多？」

一名網友在Dcard發文表示，前公司都是月底發薪水，她的離職日是1月31日，所以剛好當天領完1月薪資。不過就在228連假結束時，她的手機突然跳出「薪資入帳」的通知，讓原PO覺得「莫名其妙，我都離職一個月了，怎麼還給我薪資」。

她表示，當下以為前公司忘記把她的帳號刪除，所以薪資又匯款進來了，但是以前老闆會每個都用LINE傳薪資條，因此她疑惑「這樣子在核對時不是會發現嗎？」

原PO接著把這件事情告知交情較好的前公司同事，結果對方說「有同事說自己收到薪資條，卻沒有收到薪水」，所以覺得是老闆把兩人的帳號搞錯了，預計這幾天會來收回錯誤的款項。

不過讓原PO困擾的是「前公司用薪資的方式入帳，這樣不會算到薪資所得嗎？雖然薪資不多，所以稅也不會太高，但是就算多1元也不想虧，因為這是前公司的問題，那這樣該怎麼辦呢？」

對此，有網友解答「年底沒申報錯就不會入妳的薪資所得，單純匯錯款而已，就退回去就好」、「也不建議私下直接匯還給沒收到薪資的苦主，沒領到薪資的請他直接跟公司反應。原PO的部份等前公司通知吧」、「公司在申報帳務的時候每一筆金流都要有詳細紀錄跟原因，直接匯給薪資原主人會出問題的，最安全的方法就是哪裡匯款來的，就從哪裡還回去」、「終究是要還回去的，不管怎樣那筆錢妳就不要花掉，免得日後有問題，不還就變成侵佔了」。