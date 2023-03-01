他好奇特休「能不能這樣請？」 網友狂讚+1：舒服

特休假該怎麼請才能發揮最大效用呢？一名網友近日在Dcard發文詢問，能不能把特休假依小時數拆分，每天請一小時，晚一小時上班。奇特的請假方式引發網友熱議，有人認為站在公司角度會喜歡這種作法，也有網友覺得可能會造成觀感不佳。

網友發文表示，公司一年給他12天特休假，相當於96小時，若能按小時把假拆開，如此一來便能常常晚1小時，9點再上班，想問問其他網友有無類似經驗。

不少網友表示自己的公司同意這樣請假：「可以，我們主管常常遲到，就用特休請個1小時、半小時」、「我待到第3年假夠多後，每年10月開始每天請1小時特休晚上班」、「我之前都是提前一小時下班」、「基本上我們公司也允許，也有同事固定休週五下午，週休兩日半」。網友也解釋公司可能會同意的原因：「反正你乖乖把特休用光，不用換錢給你，也不會像有些人連在一起一口氣休好幾天找不到人，每天晚到一小時真的影響不大。」

其他網友則認為，並非每一家公司都願意讓員工把特休拆分成小時計算：「我公司就是要防止這樣，變成規定特休只能以半天為單位，要請小時只能請事假」、「要確認這樣請會不會影響到考核」、「觀感不好，老闆可能會不爽」、「要找職代的話可能不行吧」。

此外，也有人分享「說話的藝術」，委婉地向老闆表達自己的需求：「我覺得你要換個方式跟老闆講，說你想以工作為重，但特休請下去的話事情做不完，可不可以明天請個特休晚一個小時上班，把特休休完，一方面可以兼顧工作，也可以把假休完。」