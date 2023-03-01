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為了累積特休不換工作？ 神人分享：特休27天照換「高薪工作」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友猶豫該不該為了累積的特休留在原職。示意圖／ingimage
一名網友猶豫該不該為了累積的特休留在原職。示意圖／ingimage

上班族在選擇職缺時，多半會著重在薪資與福利制度方面。日前就有一名女網友表示，她任職的公司一年有14天特休，但薪水3萬左右，讓她猶豫「該繼續為了特休留下，還是不在乎年資與特休，跳槽到薪資高的公司呢？」對此，網友給出不同答案，認為「每個人著重的方向不同」。

一名女網友在Dcard發文表示，她在目前的公司累積了幾年的資歷，一年擁有14天特休，可以自由運用，每天也是準時8小時下班，但薪水約3萬初，讓她猶豫「該選擇留在原職累積特休，還是跳到高薪一點的公司，重新累積年資呢？」

貼文曝光後，有神人分享「我現在特休27天，年薪達200萬元，但如果看到高薪工作我還是馬上會換，一定不會猶豫，因為我在乎的是錢，休假基本上超過21天的話，我都很無感了，你問這種問題有不同答案」、「我們公司就是休假給很多，而且沒看過有人加班的。有些人就請假請得很開心，但我寧願薪資高一點，我特休都留著換錢沒在用」。

但也有人較重視特休，指出「我賺錢的目的是請假出國玩，我覺得目前我的特休就很不夠」、「我換新公司以後，要做滿半年才有特休3天，讓我有點不習慣」。

高薪 特休假 Dcard

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