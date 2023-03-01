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想離職又覺得愧對公司？ 過來人分享：別把自己想得太重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名職場過來人建議，在離職時不用覺得對公司「不好意思」。示意圖／ingimage
一名職場過來人建議，在離職時不用覺得對公司「不好意思」。示意圖／ingimage

許多人想要換工作時，會顧及同事與主管的人情壓力，選擇再多撐一下。不過日前有位職場過來人指出，「職場上沒有人是不可取代的，如果自己有更多好的發展想離職，不必覺得不好意思」。

一名職場過來人在Dcard發文表示，他認為如果表現優良的員工要離職，主管可能會勞心一陣子，如果公司主管要離職，雖然組織可能會混亂一陣子，但混亂的時間都不會太久，因為「職場上沒有人是不可取代的，沒有請不到的人才，只是不想給太高的薪水。公司只要願意開出比你更好的條件找人，下一個替代你位子的人就會比你更強」。

因此原PO建議「如果員工有更好的發展想離職，不必覺得不好意思，大家互相彼此祝福就好，你離職之後公司也不會恨你，公司很快就會忘記你。大多數的人職場生涯也就20年至30年，要好好把握，如果有好的機會不要錯過，有時候一遲疑就又過了5年至10年了」。

文章曝光後，許多人認同表示「很多員工都是用過就換，別把自己想的多重要，除非真的身居要職，不然對老闆來說，沒有錢找不到的人」、「其實就一個觀念『公司不會少一個員工就倒了，我們真的沒有那麼重要』。不過最好是好聚好散啦，畢竟世界很小，哪天又會有合作關係也不一定」、「離職真的不要把自己想得太重要，公司沒人那是公司的事，不喜歡工作環境就趕快閃人，不要委屈自己」、「優質文章！說真的人生不是只有這一份工作，公司也不是只有自己一個員工，很多時候不用給自己過多的責任，好的主管不會刁難你離職，甚至會祝福你，想離職卻一直不讓你走的8成死缺，真的快逃」。

離職 職場 Dcard

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