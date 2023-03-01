快訊

確診回升萬例！本土+11,995 輕症免隔離最快3月底上路

提升職場健康 健盟以4大科學園區科技人為目標

中央社／ 台北1日電

據研究證實，員工減少健康風險可提高9%生產力，職場健康促進經濟利益不容小覷，台灣健康運動聯盟將展開第2階段職人運動養成訓練，這次目標放眼4大科學園區，盼科技人更健康。

據一篇職場健康促經濟利益研究顯示，替每名員工做1歐元（約新台幣32元）健康投資，可節省3.5歐元（約新台幣113元）醫療費用，更能減少27%病假比率，減少員工1種可能危害健康的風險因子，可使生產力提高9%。

台灣健康運動聯盟秘書長張東洋今天告訴中央社記者，聯盟正積極籌備「健康達人挑戰賽CBHS第二期」比賽，這次賽程將以全台4大科學園區的科技人為主要對象，期待他們養成規律運動與健康促進習慣，厚實「護群山」的根基。

張東洋表示，至去年12月底為止，台灣4大科學園區的員工數，分別為大內湖科學園區21萬人、竹科17.5萬人、中科5.5萬人、南科9.2萬人，總共約54萬人。雖然人數不到全台勞工總數的5%，但產值約新台幣10兆元，是全台工業總產值的3分之1。

張東洋說，科技業是台灣的護國神山，但菁英折損的新聞卻時有所聞，科技人的工時長、壓力大、飲食不正常，常常在中壯年時期就出現健康損害代價， 提升科技人運動等健康習慣，穩固護國神山的根基顯然是各界應關注。

張東洋提到，科學園區管理局已開始注意到這個問題，但還沒有協助科技人「養成規律運動與健保促進習慣」的完整方案，他已約妥南科管理局長蘇振綱，將於10日赴台南拜訪。

另外，台灣健康運動聯盟有成立「CBHS醫藥衛生記者隊」，身為健盟常務理事的衛福部國健署前署長邱淑媞，她已同意擔任領隊；至於「CBHS體育記者隊」的領隊則由健盟理事長高俊雄擔任。希望兩隊彼此PK，這是帶動風氣並「引爆趨勢」的創新與全贏策略，成本最低、效益最高。

運動 台幣

延伸閱讀

晉陞公司拜會苗栗縣府團隊 縣府：太空園區預計4月啟用

屏東科學園區環評過關 上半年將展開招商並動工

嘉義科學園區環評大會審查過關 6月啟動招商開發

高端元月營收「0元」網看傻 他悲喊：說好的第二護國神山呢？

相關新聞

老闆光說「共體時艱」加薪只一千 他工作多三倍壓力大到邊做邊哭

民生物價不斷地漲，薪水卻沒有漲，通貨膨脹惡化讓許多民眾的生活都苦不堪言。日前有一名網友發文表示「你願意幫公司共體時艱多久」，引發網友共鳴。

新制勞退基金運用收益明揭示 2年定存保證收益

新制勞退基金111年度的運用收益分配，將於明(2)日揭示於勞退個人專戶，勞動部表示，雖去年因全球金融市場波動，致基金運用...

在科技業打滾8年多！底薪從43K提升至117K 網見1亮點佩服了

每個人對於工作的理想條件都不同，有人希望從事自己有興趣的領域，也有人只單純追求高薪的待遇。一名男網友在網路上發文，分享自己在科技業八年多來的薪資歷程，除了底薪從43K提升到117K，工作的領域也大幅改變，其中「跳槽」就是重要的關鍵，而貼文曝光後也掀起討論。

薪資被通膨吃掉 平均凍薪4.2年遠超過可忍耐期限1.7年

通膨壓力導致薪資「負成長」，加上今年景氣渾沌不明，勞工朋友對於自己的收入狀況，是否感到滿意？yes123求職網「兔年薪資...

唸化工、留學澳洲卻決定30歲到印度創業 一位女孩的自白：在台灣工作太安定

當時的自己處於人生低潮期：覺得在工作上自己的能力不被認可，心裡便開始反覆地自我懷疑。每天通勤上班，進到辦公室彷彿失去了當初的求知欲及衝勁。

想要每月增10k額外收入 網推1副業：一天就多500元！

現在物價上漲，許多斜槓青年出現，為自己增加額外收入。日前一名網友發文表示，他因為沒有一技之長，每個月薪水4萬元，但希望能夠靠副業加薪1萬元，達到年薪80萬，好奇問「有什麼值得做的副業嗎？」對此，多數網友推薦「跑外送」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦