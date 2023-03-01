新制勞退基金運用收益明揭示 2年定存保證收益

新制勞退基金111年度的運用收益分配，將於明(2)日揭示於勞退個人專戶，勞動部表示，雖去年因全球金融市場波動，致基金運用收益為負數，但專戶裡所累積的提繳本金不會受基金運用情形影響，且累積收益於勞工領取退休金時，有2年定存的收益保證，勞工退休金權益絕對受到保障。

勞動部進一步說明，勞退個人專戶111年度收益分配雖為負數，該負數只是呈現當年度基金運用結果。勞退個人專戶有累積本金及收益兩部分，本金係歷年提繳的退休金，不會因為基金運用虧損而減少，至於收益係歷年依勞動基金運用局投資的實際收益作分配，在勞工領取退休金時，累積的收益有「保證收益機制」，不會低於以2年定期存款利率所計算的收益。

勞動部強調，新制勞退基金投資向來以追求長期穩健收益為目標，111年全球金融市場大幅下跌，基金短期評價雖受影響產生損失，惟以長期績效觀察，近10年多(102年至112年1月)平均投資報酬率為4.26％，長期投資績效仍屬穩健。112年1月金融市場回穩，新制勞退基金運用績效亦回升953億元，未來投資收益亦可望持續隨著經濟回溫逐步回穩。​