老闆光說「共體時艱」加薪只一千 他工作多三倍壓力大到邊做邊哭

民生物價不斷地漲，薪水卻沒有漲，通貨膨脹惡化讓許多民眾的生活都苦不堪言。日前有一名網友發文表示「你願意幫公司共體時艱多久」，引發網友共鳴。

有一名網友在論壇Dcard上以「你願意幫公司共體時艱多久」為題發文，他抱怨剛進公司不到兩個月，負責帶他的主管走了，他一人變兩人用，老闆只會說「共體時艱」外加情緒勒索，工作是責任制、沒人帶、薪水低是要怎麼共體時艱？自認協助公司處理了很多事，但都只能依老闆指示的方向辦理，老闆今天要1就是1，明天他要換2，完全不能有自己的意見，於是他想請問大家「在公司沒有明確規劃的情形下，能配合共體時艱多久呢？」

原PO表示，一路跌跌撞撞，硬撐著把別人留下的攤子處理到一個段落，別的部門的主管也都認為他進步很快、也做的不錯，於是跟老闆報告，暗示想要個加薪，但老闆卻說「誰叫你不叫別人幫你？自己要做那麼多怪誰？」

原PO透露，後來老闆幫他調薪一千元，工作卻比原本多三倍不只，而老闆還是那句老話「共體時艱」，然後放他自生自滅。這一年多來，壓力大到一打開電腦邊打邊流眼淚，同事看到都嚇到。

原PO說因為自己沒經驗，所以薪水不如預期，年終基數比別人少，雖然自己也自我洗腦就當學費，也確實學到很多，但那又怎樣，部門狀況至今依然沒改善，能繼續支撐的東西，除了自由的公司氛圍，也只剩老闆偶而會輕飄飄一句未來會更好，完全無法得知會不會有的加薪及升遷，自覺待在這家公司大概就這樣了，於是決定當個爛草莓滾蛋好了，覺得自己也撐滿久了，反正有一年份生活費的存款，耍廢個兩三個月再來找其它的工作。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「老闆有老闆的夢想，我有我的夢想，要我順著老闆的夢想，拿錢來換。我的話：0天、找到更好的工作就走」、「共體時艱要一起，賺錢的時候沒有你」、「就問，你是去賺錢還是去積功德的？」、「等到後面人補到，什麼共體時艱都是屁話，不高興你就走」、「該走就走，辭呈遞完開始擺爛就沒錯了」、「我的話是半年，我半年後就走了」、「我願意共體時艱，只有一種情況下有可能，那就是我翅膀還沒長硬」、「你工作是為了錢還是為了老闆的夢想？」、「老闆敢講這種話的那一天，就已經開始找工作了」。

有相同困擾與經驗的網友，出面回應並鼓勵他表示「跟你的情況很像，錢少事多離家遠，最主要還是主管是瘋子，做一年因為景氣不好分紅砍半不調薪，共體時艱當口頭禪在喊，前幾天發完分紅當天就提了，被主管諷刺說很狠，很不夠意思。祝福妳也拿出勇氣，人生是自己的！」