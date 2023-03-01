在科技業打滾8年多！底薪從43K提升至117K 網見1亮點佩服了

每個人對於工作的理想條件都不同，有人希望從事自己有興趣的領域，也有人只單純追求高薪的待遇。一名男網友在網路上發文，分享自己在科技業八年多來的薪資歷程，除了底薪從43K提升到117K，工作的領域也大幅改變，其中「跳槽」就是重要的關鍵，而貼文曝光後也掀起討論。

一名男網友在Dcard上以「非電資&非半導體薪資歷程分享」為題發文，他透露自己是四大理工學碩（非電資）畢業，目前工作年資大約八年半。原PO提到第一份工作是在台中的光學廠，工時非常高，負責光學產品的試產以及良率提升，由於沒有進到核心設計部門，加上不喜歡公司過於封閉的文化，因此待不到一年就離職了。

原PO表示第二份工作在新竹的光電業，工時早9晚6，辦公室氣氛好，負責光電新產品、新製程、設備開發的專案領導，但公司產品相當冷門，基本上是吃不飽餓不死的狀態。原PO坦言整體員工偏年輕，因為給不出業界平均薪資，因此流動率相當高，「看著同事一個一個離開，自己深知沒發展前景，所以待了兩年也走了」。

至於第三份工作，原PO表示也是在新竹的光電業，工時同樣早9晚6，職責包山包海，像是新產品設計、光學器件開發、專案管理、製程開發、設備開發等。然而，原PO透露公司是被其他公司買下，「前朝留下相當多競爭力欠佳的員工，導致內部管理有些混亂，再加上產品偏冷門，新竹分公司長年處於虧損狀態，也因為公司沒有淘汰機制，所以舊員工的流動率很低」。

原PO坦言每次看到別人分享在電資或是半導體產業的薪資，心中都會自嘆不如，自己花了八年的時間，從想學以致用，到最後還是去了半導體產業。原PO提出五點建議，希望給一樣背景也還在掙扎的朋友，可以在職涯選擇的路上少走一些冤枉路：

一、選擇比努力更重要，有能力請去對的產業 二、你的貢獻與公司賺不賺錢沒有太大關係，不要認為自己可以改變公司 三、請培養自己的專精技能，不要選擇處理雜事的職缺 四、跳槽是最佳的加薪方式 五、英文能力好在台灣求職相當吃香，請每天花點時間增進自己的英文能力

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「優質文，這數字平易近人多了」、「推，這比較像是凡人」、「用心好文，身為軟韌中年轉數位ic的過來人，完全一樣的心得」、「最後的五個建議真的是名言，而且要讀對科系，語言也是很重要」、「終於不是什麼第一年破百，五年內破兩百的唬爛文」。

也有網友發現到原PO多次選擇「跳槽」，「三升不如一跳，但腿麻走不了至少要福利好，現在要工作30到40年，長遠規劃也不錯」、「只能說光電實在很慘，真的是選擇比努力重要」、「我年資四年也是半導體，比你八年光電底薪多一萬多，如果單純在光電調太慢了，好險你有跳槽」。