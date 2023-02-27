想要每月增10k額外收入 網推1副業：一天就多500元！

現在物價上漲，許多斜槓青年出現，為自己增加額外收入。日前一名網友發文表示，他因為沒有一技之長，每個月薪水4萬元，但希望能夠靠副業加薪1萬元，達到年薪80萬，好奇問「有什麼值得做的副業嗎？」對此，多數網友推薦「跑外送」。

一名網友在Dcard發文指出，他今年快要26歲，目前工作薪水約4萬元左右，年薪達70萬，但原PO沒有透露是否還有其他收入，因此有網友推測可能是加上年終大約5.5個月才達到年薪70萬元。他說想靠副業幫自己加薪1萬元，達到年薪80萬的目標，但是因為沒有一技之長，所以求助網友「有什麼好的副業可以推薦嗎？」

對此，網友們一致推薦「外送員」，指出「看你願不願意犧牲自己的時間，一天跑個幾趟，500元就有了」、「去跑外送」、「網拍其實也不錯，但外送員比較適合」、「最快的方法大概就跑外送吧，寫個資料買個外送裝備，有車就能開始兼職」。

雖然外送行業門檻低，以及前幾年疫情的加持，讓許多人開始轉職為外送員，不過先前就有5年資深外送員表示「外送行業沒有以前的光景，而且一般工作跟外送員比起來，很多方面都贏過外送產業，像是外送員要自己負擔勞健保、油錢、機車保養、三餐跟保險，還得面對工時不固定以及休假時數短等等，更何況外送經歷也無法為自己履歷加分」，因此他勸許多人要審慎考慮。