唸化工、留學澳洲卻決定30歲到印度創業 一位女孩的自白：在台灣工作太安定

摘要 深耕印度十多年的閔幼林Cannie，目前在當地開創自己的事業，從貿易、華語教學、翻譯到旅遊業，是名副其實的「印度達人」。 化工背景的她，曾任職於日本獅王LION工廠、也在旅行社帶過團。遊學西澳後，又回到台灣的生技公司做市場開發。在職涯路上不斷轉換跑道的Cannie，為什麼在全無外援的情況下，最後決定落腳印度？

當時的自己處於人生低潮期：覺得在工作上自己的能力不被認可，心裡便開始反覆地自我懷疑。每天通勤上班，進到辦公室彷彿失去了當初的求知欲及衝勁。當時我處於三十而立的人生交叉點。我的化學系背景，習慣用魚骨圖去分析各種決定的優缺點、可行性，反覆問自己「要什麼」？不斷思考著：「再換工作嗎？然後呢？我的價值在哪裡？」

最後我傾聽自己內心的話，並最後一次和家人溝通，母親問我：「為什麼要去辛苦創業？幫人工作又有錢可以賺，不好嗎？」

我和母親溝通了很久，我說：「台灣大環境一直在改，產業也一直在變，你根本不知道SARS會不會再來一次，所有中小型企業都無法倖免。趁我現在想去做這件事的勇氣還在時，就應該去執行，何必要等呢？說不定我半年就失敗了，但是如果今年我不去做件這事，我明年還是會想試的，與其這樣，為什麼不支持我就在今年去試試看？」

母親又再拋一個問題給我，「你不打算結婚嗎？」

我說：「婚姻的事是天注定的。縱使一直在台灣工作，沒有對象還是不會結婚。再者，結了婚以後確定就能跟老公走一輩子嗎？有可能也會離婚。主導權不在自己手中。那麼，去創業是自己辛苦也願意去付出的，若成功就可以擁有自己的事業，若不成功也沒有關係，至少自己的人生比別人多了那麼一點體驗。」

我們都有可能活不過四十歲，也有可能活不過明天。與其想那麼多，不如直接起身，做了再說。

「無論會不會自行創業，我應該先讓自己停一下，出去走走。緩一下、想一下，讓自己休息一下。目前只有印度我沒有去過，所以，我想那就去印度吧，反正就當是旅行兼看市場。」辭掉工作，放自己再出去流浪一下，順便去看看印度長什麼樣子。若此行真的覺得印度不錯，那很好；若不像自己想像的那麼好，那就回台再找工作就好了。自己是理工背景又有貿易的底子，屆時再回台灣也不怕找不到工作。

就這樣，母親拿我沒輒，也就不再反對。只說了：「自己的人生，要自己負責。」

開啟印度冒險之旅

沒多久，我把工作辭了，開始著手規畫印度行程。我在印度自助旅遊了兩個月，從北印走到南印，途中加入兩位台灣女生一起旅遊。

在印度旅遊兩個月的日子，發現處處是商機。台灣有的，這裡幾乎沒有、也看不到；印度看到的東西，也是台灣早已失傳的，很多手工製品有溫度，也很獨特。因為印度產品的獨特性，我更確定自己可以開始做小型貿易。

在旅遊印度期間，這個國家讓我吃驚的地方真的很多，山區人們的友善如同台灣，城市的人們則以生存為優先，到處騙觀光客的錢。每天心情就像是洗三溫暖，上一刻碰到想騙我錢的無良商人，下一刻就碰到熱心到不行的友善人家。印度不若台灣，沒有任何的SOP可言，對不安於現狀的我來說，覺得很刺激。這個國家確實很有趣很好玩。

結束印度兩個月的旅行，返台後我一直在想，若是要以跑單幫的方式販賣舶來品，那麼一趟機票錢約兩萬八千元，以一年來回四次計算，以及必須時常往來大城及採貨區，估算一下交通費及來往的住宿費，產品還沒賣出，就必須先支出一大筆錢，成本開銷太大。得在當地租房子才能把成本降低，同時，也可以先用網路商店方式，把產品先上架到當時還不用收費的雅虎（Yahoo）及其他網站。在產品還沒有寄回台灣前先行上傳到網路，有興趣的人可以先下單。但誰可以幫我收貨呢？想都不用想，母親是最佳人選。

給自己創業的機會

母親百般不願意，仍不放棄要我找其他工作。但當時的自己滿腦子都是想要自己創業，及再次踏上印度這個好玩的地方。母親看我心意已定，便也同意在初期協助我在台灣收貨。

在畫魚骨分析圖時，我又想到，若可以在當地有小額收入來打平住宿開銷，我的資金應該不會太早燒光，落得提早戰敗回台的命運。那麼要如何獲得收入？我想，不如就邊採購商品上網販售，邊教中文好了。那麼多外國人在台灣都可以在麥當勞教英文，我為什麼不能也在咖啡店教中文？外國人都能這麼做，我也應該可以。

當時認為這種方式或許可行，也沒有想太多，只覺得若要出國創業，應該多準備一點武器。若是要教中文，應該怎麼教？於是我便上網找了一些華語師資的培訓課程。很幸運，那時想要當華語教師的人不多，有師大、華文會及台大三家有開設華文教師培訓班，而台大國際華語研習所（ICLP）的開課時間剛好符合我的空檔，就這麼去報名了。上課時，授課老師問大家要去或想去哪裡教中文，只有我一個人選擇印度，其他學員不是英國就是美國。

結束近兩個月的密集師訓班後的隔天，我背著包包，加上幾本中文教材，就這麼橫衝直撞地飛來印度了。

我再度踏上德里的時節為五月，氣溫是攝氏四十七度。

在印度打下根基

經過這麼多年的摸索，我總算在印度站穩腳步。

回想當初為什麼會下定決心來印度，我想最主要的原因是當時在台灣太安定的工作環境，讓我對自己未來的發展反而感到茫然，又碰到人生三十而立的交叉口，自己的內心充滿著問號。再加上心中一直圍繞著「要為自己的人生做一些什麼事的想法」，讓自己整個心不斷地上下起伏，難以有明確的方向。

現在我在印度的事業範圍有華語教學、旅行社及管理顧問公司。但其實我的學歷背景跟華語或教學，又或是旅行社、顧問公司都是沒有關係的，我也是在跌跌撞撞、尋尋覓覓中，才慢慢建立起我的王國。人生真的很奇妙，每一段看似毫無關聯的際遇，卻一步步成就現在的我。

《前進印度工作去》

作者：閔幼林 Cannie

出版社：商業周刊

出版日期：2023/02/16

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