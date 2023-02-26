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上班4小時其它時間玩手機 他月領3萬想離職：沒年終、沒三節

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友思考目前的工作月領3萬，無年終、三節獎金，詢問是否該離職，離職示意圖。圖片來源／ingimage
有一名網友思考目前的工作月領3萬，無年終、三節獎金，詢問是否該離職，離職示意圖。圖片來源／ingimage

薪水高低取決於個人能力，有一名男網友目前月領三萬多，但沒有年終、三節獎金，本身也沒有專業技能，形容工作時「一天上工頂多三至四小時，其他時間都在玩手機」，因此詢問網友是否該離職，許多人紛紛檢討原PO「先問問自己要不要努力」。

有一名男網友在Dcard發文表示，平常與家人同住，月薪三萬出，該工作已做滿半年，沒有年終、三節獎金，也沒有加薪的空間，形容「一天上工頂多三至四小時，其他時間都在玩手機」，就連自己本身也沒有專業技能、一技之長，並大嘆「差在沒年終很想離職，但不知道做什麼工作」。

許多網友檢討原PO，「先問問自己要不要努力」、「沒有一技之長，也沒有專業能力，還想領高薪」、「沒專業、沒學歷、領低薪不是常識」、「沒有一技之長、沒有專業，現在工作也都是只做三至四小時，所以你根本沒對自己的人生努力過吧」、「雖然說台灣的確低薪，但你看看你的情況，沒技能就算了，還只會玩手機， 賺錢的方法都告訴你了，你選擇擺爛而已」。

其他人則留言，「才工作四小時，沒年終沒差吧」、「跟爸媽住就省很多了，當然才三萬的工作到處都有」、「現在的人真奇怪，工作輕鬆又嫌錢太少，錢多會太累又不想努力，老實說沒捨技能工時又短，三萬很多了」、「我跟你一樣也是住家裡，我唯一的開銷都是個人開銷，所以薪水多少、有沒有年終對我來說沒差」、「看起來蠻爽的」。

低薪 年終獎金 Dcard

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