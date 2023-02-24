職場老鳥曝「面試2地雷」掀論戰 自備履歷成焦點

新鮮人在面試時，總會希望自己的錄取率增加，日前就有一名職場前輩，分享「面試經歷」，提出2重點，勸新鮮人「態度佳，別空手來」、「要多累積年資」。文章曝光後，引來網友正反論戰，有人認同原PO的觀點，也有人反駁「去面試要帶什麼？明明就已經投履歷，也看過才約人面試了」。

一名職場老鳥在Dcard發文表示，他們公司因為要擴增，上個月開出了會計職缺，工作內容是文書工作、接聽電話等等，不過因為面試太多人，讓他有感而發，進而想給許多職場新鮮人一些建議。

原PO指出，他們當時面試到一位約26歲的年輕人，面試當天跟公司臨時改時間，來了也什麼東西都沒帶，當初此職缺在人力銀行開4萬元薪水，等到他向面試者講解完工作內容後，對方突然要求4萬8千元，讓他十分傻眼，內心想「其他面試的30幾歲，有十年以上經驗的也才開3萬至3萬5千元上下，因為工作內容就那樣，現在很多新人，雖然不能說全部，但真的很多，都那麼敢開，不知道是用什麼基準開的」。接著他吐嘈「如果新鮮人要開高薪，那也要講出自己能貢獻什麼，或者跟其他人有什麼不同的特點，如果沒有的話，那有誰要錄取？」

原PO分享2建議給面試者，他指出「第1是態度很重要，一上來只知道問福利，應該要多講講自己的能力，面試也稍作準備，兩手空空來真的不好；第2是還有工作真的不要一直換，每個工作都做一年就換的，公司真的不太敢用，也不會重用」。

對此，有網友表示贊同，「認同你說的大部分，但面試我也是都空手」、「站在人資的角度，面試的時候盡量帶作品集、證照等等不是常識嗎？」、「身為單純的求職者，除非公司要求空手去面試，不然我一定會準備文具、自製履歷、學歷證書影本等基本的東西，多準備總比要用卻沒有好」。

也有網友反駁，指出「我倒是不懂為什麼要帶履歷，不是通常面試前就會上傳資料了嗎？該要的資料應該是人資準備給面試官吧」、「需要準備什麼資料，你們（徵才方）有明確告知嗎？如果什麼都沒說，那也不能期待對方（求職者）會準備什麼東西給你們」、「所以要帶什麼？每一家要求都不一樣，人資有先告知嗎？」