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工作壓力大該不該「直接離職？」 過來人給建議：取決於口袋深度

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族猶豫「是否該找到下一份工作再辭職，還是直接離職？」多數人認為「看自己的存款夠不夠支撐」。示意圖／ingimage
一名上班族猶豫「是否該找到下一份工作再辭職，還是直接離職？」多數人認為「看自己的存款夠不夠支撐」。示意圖／ingimage

上班族在面對職場壓力時，有些人會選擇騎驢找馬，先有下一份工作再離職，有些人則會選擇果斷離開原職。日前一名女網友表示，她想要離職休息一個月，再來開始找工作，但又擔心沒有收入來源，因此發問「大家離職是直接選擇離職，還是先找下一份工作才離職呢？」

一名網友在Dcard發文表示，她最近上班很不開心，每天就是從辦公室到回家的生活，讓她覺得很疲憊，但也沒有勇氣直接辭職，不過仍然有念頭「想要好好休息一個月，讓自己復原」。

原PO拋問「大家會選擇直接離職，還是找到下一份工作才離職呢？」她指出，擔心直接辭職後，下一份工作會不好找，還有可能把好不容易存下來的積蓄用光。

文章曝光後，引來100多則留言，有人建議她「出社會的生活就是這樣，建議還是找出自己的興趣，可以學煮東西，但下班後可能也懶；可以多出去走走，當然這沒人陪也是幾分孤單」，還有許多人認為「這取決於自己的開銷」，直言「若妳要負擔家庭開銷，不建議直接辭職」、「我覺得要看自己的承受度，像我就是就算暫時不會餓死，但還是會壓力超大、很恐慌那種，也有遇過有人完全無感，一直狂換工作或出去玩的，就看妳是哪種」、「這要看妳口袋深度，經濟可以支撐個一年半載，當然直接辭職啊，休息夠了再出發。不然就是要有後援，比方說家裡願意養妳，或是老公願意養，如果都沒有的話，建議找到下一份再辭」。

離職 上班族 Dcard

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