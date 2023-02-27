上司說「有什麼問題都可以問」是陷阱？他怨：問不問都被罵

年後轉職潮，有不少人或許換了新的工作，轉到了一個陌生的環境上班。而如何瞭解、適應新的辦公室，也需要經過一番考驗。近來有位日本網友，就抱怨某種辦公室文化，儘管很常見但又讓人無所適從，完全不知道該怎麼做才好。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「9harunasubi9」最近分享一張圖片，抱怨在進到一家公司時，上司常常都會說「如果有什麼不懂的地方，都可以來問」。

然而，實際上的狀況，卻是如果因為不懂而詢問的話，很容易遭到上司臭罵「這麼簡單的事情，就不要來問我了」。而要是沒有問，最後卻因為事情做錯搞砸了，也會遭到上司責備「為什麼不事先來確認」，讓身為底層員工的人是進退兩難，不知該如何是好。

這則貼文引起許多網友共鳴，紛紛表示「問或不問都好難」、「我之前的上司就是這種人」、「還有『這種的就別筆記了』跟『你為什麼沒有筆記下來』的類型」、「還會有人說『看著我的背影！』但我只看到駝背」。也有網友表示「我後來當了上司，就決定要1.創造讓後輩能輕鬆詢問的環境2.簡單的疑問也回答3.同樣的問題解釋幾次都OK」。