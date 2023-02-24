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上班太無聊！工作17年想跳槽台積電 網見經歷勸：別衝動

上班太無聊！工作17年想跳槽台積電 網見經歷勸：別衝動

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為勞工示意圖。圖／ingimage
圖為勞工示意圖。圖／ingimage

有「護國神山」美名的台積電，是不少求職者夢寐以求想進入的企業，有一名網友發文表示自己已經42歲了，目前工作的年收入大約在70到80萬元，但他想要轉換跑道進台積電當作業員，不過不少人看了他的「工作內容」反而勸他打消念頭。

原PO在Dcard以「42歲台積電還會要嗎」為題發文，他透露自己已在某集團鋼鐵業當作業員17年了，年收入約70到80萬元，而且17年來都一樣。他說上班時基本上都在玩手機，不過時間久了反而覺得很無聊，因此考慮是否從傳產跳到科技業公司，但又怕42歲的年紀不被青睞，「若跳到台積電作業員，年收會大於70（萬）嗎？」

原PO回想起15年前台積電招考時面試官說的話，「傳產不加班，車程10分鐘；科技業加班，車程40分鐘」，薪水相同，要他自己選擇，但沒想到15年後，薪水還是原地踏步。面對萬物齊漲、通貨膨脹的情形，原PO想知道如果跳槽到台積電是否更有前途？

不少人看了紛紛勸阻，「17年前的70幾萬爆多的！老哥你到底花在哪了？不覺得技術員跳技術員有比較好，而且台積電技術員又不能玩手機，好在哪？」、「不建議，考慮到你在原本地方累積的年資，跳槽台積電100%後悔，台積電不會承認你之前的年資，操度變成原本10倍又不能用手機，薪水又變少，完全沒必要自找麻煩」、「不要衝動，跳了你也不適應，你的環境根本劇烈變化，從閒到發慌到操到要懷疑人生，你可能沒多久就想連滾帶爬回去了」、「薪水可以，工作又上手，這已經是最好階段何必跳」。

還有網友分享自身經驗，「我42歲在某科技小廠當基層作業員，上班一樣可以休閒滑手機，收入70W左右。完全沒動力跳槽，有點害怕外面科技廠那種操法」。

Dcard 台積電

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