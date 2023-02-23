面試官逼問家庭題！她拒答遭批沒企圖心 過來人怒：直接閃人

面試是求職過程相當重要的環節，其中部分應徵者還會被要求填寫個人資料表。一名女網友在網路上發文，透露日前面試時，面試官竟然要求她回答家人的姓名和職業，還說這是錄取考量之一。沒想到，原PO拒絕填寫後，面試官竟然說她「沒企圖心」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在Dcard上以「無言的面試」為題發文，她提到日前去某間規模不小的建設公司面試，對方請她先填寫人員應徵資料表，其中一題要回答家人的姓名和職業，但她覺得沒有必要透露，因此就留下空白。到了面試當天，面試官詢問為何沒寫家庭成員資料，甚至要她當下立刻補齊，原PO不解反問，「我不太理解我找工作，為什麼需要填寫父母姓名和職業呢？」

面試官思考後說，等入職繳交身分證，公司一樣可以看到資料，也進一步解釋，「怕父母年紀大需要照顧會常請假照顧之類，會把這個作為錄取考量之一」，隨後又補上一句，「好啦！妳不寫也沒關係，只是這樣我就知道妳沒有企圖心」。

對此，原PO傻眼地回應，「這樣就代表沒有企圖心？這是我家人的資料，我當然要了解必須填寫的原因吧」。原PO最後還是沒有依照要求填上資料，也感覺到面試官似乎對自己印象很差，沒多久後就草率地結束面試。最後，原PO無奈寫道，「他可能以為我背景很硬所以才不寫，我就是一般人而已」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「家庭成員那個除了名字之外我都亂寫，因為這個他們沒有權利知道」、「我也不懂為什麼要面試者填家人的資料，我只覺得工作是我在做的、面試也是我在面的，跟家裡的人沒什麼關係吧」、「我遇過更扯的！要求我要填父母任職的公司，他們還要打過去確認是否屬實，我直接終止面試走人」、「會說出這種話的公司，進去也不見得是好的」。

一名女網友自稱「失業的HR」在留言處指出，根據《就業服務法》第5條，無故要求求職者提供與工作無相關的隱私資訊，會有違反就服法的疑慮，求職者覺得不舒服也可以不要填寫，「履歷表上常見的很多欄位，比如性別、年齡，以及面試時詢問懷孕計畫、病史、家庭背景等，都是侵犯就業隱私，最高可以對雇主處罰30萬元」。