從日返台求職！他希望待遇開30K 卻遭人資吐槽：開太高了

近日，一名從日本返台求職的網友分享自己面試時的慘敗經驗。原po因考量台灣薪資結構，所以希望月薪設在3萬元，怎料卻被人資吐槽「是不是太久沒回台灣？開3萬元太高了」，讓他相當傻眼，文章曝光也引發網友們熱議。

該名網友在Dcard上分享，由於簽證到期等問題，因此從大阪返台求職，原po過去在大阪薪資約20萬日幣，換算台幣約4萬5，但衡量台灣的薪資結構，所以他希望月薪設在3萬元。

沒想到他面試幾間高雄的公司後，這些人資卻都不約而同表示「你是不是太久沒在台灣了，台灣跟日本薪資不同喔！台灣開三萬太高了」，讓他相當傻眼。

文章曝光，有部分過來人回應，「一樣從日本回台灣找工作，第一份28000，其實有日本履歷在台灣公司加不了什麼分」、「日本20萬真的就是基本工資，這樣換算回來也拿個基本工資沒毛病」、「日文能力只是加分用的附屬品，並不代表有加薪效果」、「找在台日商或有其他日語需求的吧」。

但也有人表示，「建議能回日本就不要來台灣，台灣低薪高房價」、「沒提到行業跟職業，光說這些很難判斷欸，跟日本比，台灣的薪資的確相對低，不過20萬月薪在日本也只是大學畢業生的水準」、「沒5萬不要去，寧願餓死也不要拉低薪資，端盤子都超過3萬好嗎」。