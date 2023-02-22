新鮮人面試要求35k遭痛批 過來人：沒50k只能生存無法存錢

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名社會新鮮人在面試時，剛開始雙方相談甚歡，但她回答期望薪資為「3萬5千元」，反被主管罵。圖為面試示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
一名社會新鮮人在面試時，剛開始雙方相談甚歡，但她回答期望薪資為「3萬5千元」，反被主管罵。圖為面試示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

台北物價較高，許多職場新鮮人追求高薪工作，來換取較佳的生活品質。不過一名網友表示，她日前收到某公司的面試邀請，一開始談話氣氛不錯，但到了「期望薪資與待遇」的環節時，對方聽聞原PO開價3萬5千元，馬上爆氣喊「不會錄用妳」，讓她好奇「新鮮人在台北要求一個月3萬5千元，這樣真的很高嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，前陣子有間規模不小的事務所邀請她面試，職務是財報翻譯，當下她不排斥就答應面試。到了面試那天，事務所的翻譯老師給她一段財報的段落，要求她翻成英文，通過以後又請她跟人資的主管面試。

在正式面試期間，雙方聊得很愉快，但她不斷問人資主管「工作的薪資待遇」時，主管卻不斷回應「不知道，要跟人資討論」，讓她十分疑惑，心想「怎麼會有主管約人來面試，結果也不知道可以給多少薪水？」

這時主管反問原PO「妳的期望薪資是多少？」當她回應「一個月3萬5千元」時，主管突然暴怒飆罵「妳薪水開太高了，如果要給到3萬5千元的話，那就不會用妳了，妳自己去了解一下市場價值」。事後，原PO疑惑拋問網友「新鮮人在台北要求一個月3萬5千元，真的很高嗎？」

對此，許多職場前輩認為「台北3萬5千元起薪我覺得很正常，至於中南部的話要看工作性質，像是餐飲、營造、工地、物流司機、有危險性環境髒亂的傳產，這些我覺得起薪才有可能3萬5千元，中南部如果是那種坐辦公室打雜的，有3萬元就算高了」、「開個3萬5千元就暴怒的事務所不用考慮了，有外語能力，請找有更好薪資待遇的工作」、「在台北除非住家裡，不然沒有5萬元以上只是生存，沒辦法存錢」、「台北這樣沒辦法過生活」。

面試 薪資

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