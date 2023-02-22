沒一技之長又想拿40k起薪 網推4職業：肯做就好！

現在物價通膨，許多上班族追求高薪工作來維持生活開銷，日前一名網友就好奇「有沒有什麼工作是月薪4萬元的？」對此，許多職場老鳥建議他「可擔任物流司機、保全、作業員、軍人」，指出這幾4種職業都可以拿到不錯的薪資。

一名網友在Dcard發文表示，他雖然沒有一技之長，但家裡發生了突發狀況，需要換薪資更高的工作，因此他求助網友「有什麼工作的月薪能夠達到4萬以上？」

對此，網友回應「開車的工作吧，如果沒有一技之長的話，開車比較好上手，但如果當貨運司機，常常工作超時又很累，肯做就可以」、「什麼都不會的話可以做物流，會開貨車就去當司機，4萬以上的工作很好找，但是看你要不要做而已」、「保全，應該保全最容易上手。開車像物流司機就不建議，除非你對該區域的路非常熟悉，熟悉到可以背的且還可以知道哪邊有替代道路可以走，疊貨也是一門技巧，沒那麼容易上手」、「外送就行了吧！找個正職工作，平常兼職跑外送，月領5萬都不是問題」、「當兵簽下去就可以了」、「可以來當作業員輪班，每個月薪水有5萬至6萬元喔！」