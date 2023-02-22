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女工程師進科技業3個月曝「1困擾」 同行掀共鳴：情況一模一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
有女工程師進科技業工作3個月，進職場後發現組內大部分的學長都結婚或有女朋友了，加上很難接觸到別組的同事，因此令她相當煩惱。圖／ingimage
有女工程師進科技業工作3個月，進職場後發現組內大部分的學長都結婚或有女朋友了，加上很難接觸到別組的同事，因此令她相當煩惱。圖／ingimage

不少人進入職場後和異性接觸的機會減少，因此想結識另一半就更加困難。一名女工程師科技業工作3個月，進職場後發現組內大部分的學長都結婚或有女朋友了，只剩3個女生沒男朋友，再加上很難接觸到別組的同事，因此她相當煩惱，「女工程師怎麼找另一半？」。

一名網友在Dcard「科技業板」發文，她是剛進科技業工作3個月的女工程師，進職場前她本來預想是組內大部分學長姐都是單身，沒想到進入職場後才發現，組內30幾歲的學長都結婚有小孩了，其餘20幾歲的學長姊都有男女朋友了，只剩3位女同事沒男朋友，且也很難接觸到別組同事，於是想問問大家是否有同樣的困擾，「女工程師怎麼找另一半？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「如果想要找也是工程師另一半的話，可能靠同事介紹比較快，工程師跟工程師交往很痛苦的，別想不開」、「剛三個月而已⋯⋯先不要急著找對象，先想辦法活下來比較實在喲」、「最有效率的方式就是用交友軟體、朋友介紹」、「我身邊的工程師…單身的女的比較多耶…女生反而懶得去認識人，男的都很積極認識人」、「參加社團，去外面上課認識新朋友」。

有網友則認為單身也不錯，「另一半完全不會想找同事欸，不過身邊同事確實不是已婚就是已經有另一半，反正工作也很忙不想額外花心力認識人了」、「完全不困擾，單身身上錢又夠花真的很幸福，完全不知道以前到底為什麼要過委屈求全的日子配合對方等，現在已經不會想要找另一半了」、「我比較想要提早退休」。

有網友則表示認同，「我比你慘一些，在家工作，人生直接剩一個點，連同事都認識不到我，笑死，同部門男工程師全都已婚+1」、「身為在竹科的菜雞，真的有同樣的困擾」、「認同+1，工作環境的同事都已經結婚死會」、「欸不是，還以為是我發的文，情況一模一樣啊」、「出社會後真的很難找，尤其科技業以男生來說，身邊大部分的同事都是男的，說真的，如果要找另一半的話，只能透過參加其他活動或是交友軟體了，跳脫自己原本的生活才是最佳solution，我也還在找尋我生命中的那個她」。

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