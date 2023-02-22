空姐是夢幻職業？年資十年「底薪才領37K」 她揭薪資結構

每個人對於工作的理想條件都不同，其中空服員就相當受歡迎，許多人認為不僅福利很好，而且薪資應該也很可觀。不過，空姐「薑咪」日前透過影片公開自己的薪資待遇，坦言底薪才37800元，而且還要扣勞健保，相關話題也在網路上掀起討論。

薑咪日前在TikTok貼出一段2分多鐘的影片，她表示很多人都覺得空服員非常好賺，一個月領8萬、10萬以上是很簡單的事情，但其實那些可能都是外籍航空公司。薑咪公布自己的底薪，「我從2008年飛到現在，已經幾年了？中間扣掉生小孩也至少有10年，這樣子我的底薪才37800元，而且還要扣掉勞健保，你看還剩下多少？」

薑咪分析薪資結構，除了底薪，還有一個飛行費用，一個小時賺179元，像是自己這個月飛了78個小時，等於飛行賺了13962元（78個小時×179元）。另外，飛去國外之後，會有一個旅日支補助費，一個小時台幣99元，「等於在國外每小時就賺99元」。

不過，薑咪強調國外的物價非常可怕，像是一個沙拉就要6點多歐元（約台幣200多元）、美國隨隨便便的泡菜炒飯都要10美金（約台幣300多元），所以為了省錢，都會從台灣帶食物過去吃。她提到自己知道這份工作沒有辦法飛到老，所以也開始安排未來的事業，但目前還是很喜歡空姐這份行業，因為有人與人之間的互動，包括與客人和同事的交流，都可以學到做人處事的道理，以及眼神接觸的能力。

對此，昨（21）日一名女網友在Dcard發文，她看完影片後困惑寫道，「聽飛十年的空姐分享薪資，覺得還是蠻高的啊？而且還可以在世界各地到處走、到處看，這一點才是最吸引我的吧，還是我的濾鏡實在太重了，空姐是大家的夢幻職業嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「空姐是天上社畜、天空中的廉價勞工，我都這樣稱呼自己」、「以前覺得很光鮮亮麗，考上後發現自己根本超低賤，遇到奧客還要微笑面對」、「飛來飛去根本不是什麼福利，有搭過長途飛機都知道這樣日夜顛倒有多累」、「表面上是光鮮亮麗，但其實日夜顛倒、飛機上空氣髒又乾、空姐長時間站立、水又喝很少，真的是用青春美貌去換錢，太不值得了」。