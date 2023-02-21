薪資差距大！碩士女勸找高薪科系 網揭「更重要條件」掀論戰

學歷科系攸關未來出路，有女網友在大學時就讀醫藥學群的執照相關科系、碩士班則是新興系所，才驚覺兩者畢業後起薪低，目前正準備學士後中醫系考試，並認為台灣薪資分布差距大，奉勸網友「選科系找有賺頭的」，許多網友則認為在台灣「投胎比較重要」打臉原PO。

有網友在Dcard發文表示，台灣薪資分布差距大，撇除富二代，絕大部分的人在大學選科系時就決定了往後薪水，有些工作畢業就有年薪100萬起跳，但有的要長達20多年才可能月薪7、8萬，並奉勸「選科系找有賺頭的」，雖然通常難考，但忍過去就是前途可期。

原PO也分享大學時讀的是醫藥學群的執照相關科系，畢業後起薪低，碩士班就讀新興系所，當時未了解畢業後的薪資，攻讀到一半才發覺「情況不妙」，於是目前正在準備學士後中醫系的考試，更大嘆「沒賺頭的到頭來還要重新拼，真的很累」。

有網友則認為在台灣「投胎比較重要」，並舉例身旁朋友碩士就讀冷門科系，畢業後擔任助理只是興趣，原因在於爸媽留了不少房子等他未來收租，許多人紛紛認同表示，「以後看到房東女兒貼上去就對了，選對老婆可以少努力一輩子」、「真的不夠資產不准生欸」、「別人做的要死要活，房東躺著就一萬多」。

其他人則留言，「轉換跑道陣痛期都不好受」、「能養活自己孝敬父母就好，要求不多」、「早點投資財富自由才是真的，好想早點退休」、「人生只關乎薪水嗎」、「電機、資工就是爽，選系比選校重要多了」。