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職場老鳥曝人資做3件事代表「雷缺」 網大讚：超認同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名職場老鳥曝，人資若在非上班時間聯絡面試，那有機率代表此職缺為「雷缺」。示意圖／Ingimage
一名職場老鳥曝，人資若在非上班時間聯絡面試，那有機率代表此職缺為「雷缺」。示意圖／Ingimage

許多公司人資會用各種方式來找新人，不過日前有位職場老鳥透露，3種方式會讓面試者感覺是「雷缺」，建議人資不要輕易嘗試。文章曝光後，也引來許多人共鳴，直言「真的！我就遇過這幾種人資」。

一名網友在Dcard發文表示，他是科技業的工程師，看過3種人資的「地雷找面試者行為」：第1是「積極打電話」，會讓人覺得這間公司這麼著急，會不會是不好的職缺；第2是「平日晚上6時以後打電話」，會讓面試者覺得連人資都要加班來找人，會不會這職缺不好；第3是「在假日打電話來」，讓人發覺連人資都要假日加班，這公司這麼爛嗎？

對此，原PO說明「奉勸各位人資，在人力銀行看到面試者的履歷，就算你很急著要找人填缺，就算每天被主管要人，你還是不要做這些事情」。

文章曝光後，引發網友共鳴「真的！只要這樣就是屎缺」、「沒錯！我還看到晚上7時到8時打電話或發面試邀約，我都直接略過，也遇過晚上11時-12時發面試邀約的，真是太可怕了！」、「最討厭的是沒有面試到也不通知，打電話過去確認也不回，一封信都沒有，預約做到業績之後，就不管求職者了，不曉得求職者等的多著急嗎？」、「雖然履歷已經註記用信箱聯絡，但有些硬要打電話的也很討厭」、「沒有邀約就直接打來的，讓人搞不清楚他是誰」、「還有遇過那種，打來就一直自己講自己的，叫你來面試，我連你哪位都不知道，是要去哪裡面試？」

但也有人資出面喊冤「我身為人資，平日晚上6點以後打電話，是因為有些求職者說現在上班不方便講電話。還有週六打電話你們以為我願意嗎？求職者說我平日要上班，只能週六面試或是晚上才能面試，這時候我們也只能加班呀！就算不打電話，先發了通知，求職者也都只會已讀」。

Dcard 求職

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