新鮮人應徵助理喊45K起跳！小主管崩潰「要確定欸」 網怒嗆：想撿便宜勞工？

剛出社會的新鮮人第一次求職總是缺乏經驗，屢屢面對資方詢問期望薪資時「不知該怎麼報數字」，但近日一名在上市上櫃公司擔任小主管的女網友就發文抱怨，面試過不少應徵助理的新鮮人都對薪資開出45K或50K，讓她不禁納悶「在近乎零經驗的人都開到45K以上嗎？有那麼通膨？」貼文一出引發熱議。

這名女網友透過Dcard發文表示她在一間上市上櫃公司擔任行銷小主管，她自認公司待遇不是特好但全部優於勞基法，「累了休息請假不用說原因，假日不回訊息沒差因為老闆也不想假日工作，不太加班但加班有加班費，彈性上班、午休還長達兩小時，加班給晚餐補助，太晚還能搭計程車」，在獎懲制度方面，她更霸氣喊話，「做得好絕對向上呈報是下屬功勞，做不好就是主管疏忽，絕對自己扛」。

不過，原PO在面試助理時遇到狀況，她納悶「已經面試到好多個沒有相關作品，想來公司學更多東西的人，好學當然好，但開45K或50K來學東西，我聽不太懂」，她認為一般去補習班學習新技能都要付錢，社會新鮮人怎麼會覺得領薪水是來公司學東西還不用做雜事，「這樣還一直徵不到人，我真的不懂為什麼，還是現在近乎零經驗的人都開到45K以上嗎？有那麼通膨？」

貼文曝光後，不少人卻對原PO的說法嗤之以鼻，紛紛留言表示「不是都問期望薪資？我呈報一個期望薪資錯了嗎？」、「他敢開，妳也有不要用的自由，面試本來就是受僱雙方互相評估對方的機會」、「問期望薪資不是都在問開心嗎？我都開5、6W，反正一樣會被往下砍，那開高一點至少自己不會扼腕」、「履歷很漂亮為什麼不能敢喊薪水？如果履歷漂亮的話45K很普通吧？」，更有人狠酸「感覺資方要我們開期望薪資就是想要趁機撿到便宜又好用的人力」。

但也有部分網友理解引起原PO質疑的問題點，「現在面試新人想要給機會，但態度都差到不行，誰不是從零開始？給了機會和時間，也只要求把分內工作完成就好，結果還是做的零零落落，真的心很累～」、「我過年前也剛面試過一位奇葩，高職剛畢業，工作經驗是在工地打工幾個月，來我公司應徵當工程助理、開價45k，要求週休二日、不接受加班，當下我差點笑出來耶！」