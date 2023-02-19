工作再努力 依然無法財富自由？試試看「找人不找方法」

摘要 1.想要達到財富自由，要學會投資他人，以運用別人的時間和資源，讓自己把時間和注意力集中在最有價值的事情上。 2.如何區分事情要自己做還是請人做？當你碰到答案很明顯的問題時，像是如何架網站，你需要做的，是找到想做這件事的人替你做。 3.碰到沒有已知答案的問題時，你就得要自己做，因為只有你了解自己的大腦和願景。

「效率是把事情做對，效能是做對的事情。」―彼得．杜拉克（Peter Drucker），現代管理學之父

1997年迪恩．傑克遜（Dean Jackson）從多倫多搬到奧蘭多。在多倫多，他是一名房地產經紀人；由於決定與朋友喬．斯坦普夫（Joe Stumpf）合作，做輔導房地產經紀人的教練工作，所以每個月迪恩會飛到辦教練活動的地點待一個星期，其餘時間則在家工作。

迪恩到奧蘭多之後，雇用了一位叫曼蒂的女士，曼蒂每週幫忙他打掃公寓一次。突然間，迪恩意識到，或許曼蒂不光會打掃房子。他想：「如果曼蒂能做好『維持一個星期』生活機能必備的所有事情呢？」比方打掃房子、洗車、洗烘衣物、填滿食物庫存⋯⋯就是住公寓一星期必備的一切。

迪恩問曼蒂是否有興趣多拿點薪資，並承擔額外的責任，自己也會大力推薦曼蒂的服務給有需要的人。曼蒂欣然同意了，迪恩住處的所有需求立刻得到滿足，每個星期公寓都像「重新開機」一般。迪恩獲得一週生活所需的一切：乾淨的車、乾淨的房子、乾淨的衣服、擺滿食物的冰箱。

迪恩再也不用煩惱這些家務事，他的時間和思緒經歷了一次自由升級，使得他賺錢的能力急劇增長。對迪恩來說，曼蒂絕對是個傑出人才，同樣的，迪恩也是曼蒂的重要人士。她喜歡打掃工作的靈活度和收入，迪恩對她而言是一位優質的長期客戶。

投資他人，不但可以運用他人的時間和資源，同時也能解放自己，讓自己把時間和注意力集中在最有價值的事情上。如此一來，賺錢的效能跟著提高。這就是「財富自由」。

如果生活中不增加人手支援自己，你很難達到財富自由。財富自由代表有足夠的金錢來解決可能遇到的各種問題，如果有足夠的財富，你就不會有問題。

有了這次經驗，加上時日累積，迪恩確定了他想要的人生。下面的列表就是迪恩設計來衡量他的財富自由：

當⋯⋯時，我知道自己成功了

1.我每天醒來都能夠問自己：「今天我想做什麼？」

2.我的被動收入大於我的生活需求。

3.我可以選擇住在世界上的任何地方。

4.我正在從事一些讓我振奮、能發揮所長的事。

5.我可以暫別職場幾個月也不會影響收入。

6.我的生活中沒有愛發牢騷的人。

7.我戴手錶只是出於收藏愛好。

8.我沒有時間義務或最後期限。

9.我可以想穿什麼就穿什麼。

10.我隨時可以退出任何活動。

這是迪恩對成功的定義，根據這張列表，他在生活的各領域找到自己的目標。多年之後，他仍然讓曼蒂照料他的住處，另外還多了莉莉安，負責處理各種業務需求，像是文件、電子郵件、電話、帳單以及迪恩的行程表，都由莉莉安負責。

史都華則是迪恩的首席營運長。每當迪恩有新想法就會告訴史都華，史都華就會實現迪恩的想法。史都華是團隊的實際領導人，有權決定讓團隊中的誰，執行迪恩想出的專案。

這些人（當然還有更多人）都是幫助迪恩創造自由和成功的人。同樣的，迪恩也是這群人的重要人士，幫忙實現他們各自的目標。

練習找人不找方法

「找人不找方法」這句短語正是迪恩創造出來的，再由丹擴展並精鍊成概念。他和丹共同開設一檔名為《拖延的喜悅》的Podcast節目，在節目裡討論創業與自由的各式想法。在迪恩看來，創業有2種問題：技術性問題和適應性問題。

● 技術性問題：找人做

技術性問題是當答案已經很明顯的時候，你只需要找出執行的人就好。例如，當你想架WordPress網站，這就是技術性的問題。市面上有教學課程、YouTube影片，以及專門架設網站的公司可以協助你完成這項任務。

所以，當你面對技術性問題，最好先問自己：「誰能幫助我做這件事？」因為當你問「我要如何建立部落格」，是幫自己找了一個巨大又長期的任務。

迪恩解釋道：「一個人的時間和注意力是線性且有限的。每個人都只有24小時。所以，當你問自己『怎麼做？』，你成了那位要去找尋學習管道、學會怎麼做的人。並且學成後，當你決定雇某人來做這件事，你還要訓練他們。」

當你把時間和注意力放在更有影響力的活動上，財富自由就會出現。只要你下定決心擁有更多財富，願望就會成真。你可以透過增加幫手來協助你處理容易分心的事物，然後把注意力和精力放在你可以直接增加收入的計畫。

所以現在問問自己：你真的想把注意力集中在這項任務嗎？你能更有效能、以更振奮人心的方式運用時間嗎？你能找到願意為你做這件事的人嗎？找一個想做這件事，而且給他機會，他會把你當成重要人士的「人」。

每當你問「找誰來做？」，能立刻提升自己的能力和自由。迪恩把人看成一條多功能腰帶，每添加一個人為你處理一項任務，就等於腰帶上立刻新增一項技能。

「自己找方法解決」需要花費你的時間和注意力，「找專門人才來處理」需要的是別人的時間和注意力。

● 適應性問題：自己做

根據迪恩的說法，適應性問題與技術性問題不同，它沒有已知的答案。正因為沒有答案，所以需要創造者，而你就是那個人。過去所有的發明或創新，都由人來完成、由人扮演創造者的角色、由人解決適應性問題。

迪恩選擇創造產品、指導人們以及主持Podcast，因為這些事都是適應性問題。沒有人能說出迪恩所說的話，想到迪恩所想的東西，或是以迪恩的思維方式分析事物，他是唯一直接接觸自己大腦和願景的人，換言之，他做那些只有自己能做的任務。至於其他的事，找擅長的人來做就好。

─你能為他人所做的最有用的事，就是賞識他們的價值。─

《成功者的互利方程式》

作者：丹．蘇利文（Dan Sullivan）, 班傑明．哈迪（Dr. Benjamin Hardy）

譯者：吳宜蓁

出版社：商業周刊

出版日期：2023/02/16

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