才到職10天！她因沒做這件事遭資遣 傻眼直呼「太奇葩了吧」

找工作不容易，多數人找到工作後都會用心努力的做，就是希望能得到老闆的青睞，不要被裁員，但有一名女網友才工作10天，竟然被老闆說「不用來了」，理由一出讓她相當傻眼，不敢相信被資遣的理由這麼奇葩，鄉民們看了也難以置信。

這名女網友在Dcard發文表示，自己在一家人力仲介公司上班才10天，每天8:30-17:30都努力地埋頭苦幹，不聊天也不打混，就是希望能盡快熟悉新工作的事務，沒想到有天下班前10分鐘，原PO接到一通內線電話，要她到會議室去與老闆面談。

原PO到會議室後看到老闆、主管都在裡面，老闆開頭就先問她工作上是否有什麼問題、還能不能習慣、是否還適應等等，她也誠實告知沒有什麼問題，只是有些新東西需要幾次練習才不會出錯，主管也回應說「會出錯是難免的」，但老闆下一句話卻讓她聽了很傻眼。

老闆說「啊…事情是這樣的，我覺得妳在工作上太安靜了，為什麼都不跟同事聊天？妳這樣怎麼在公司長久？妳這樣怎麼上班？」原PO直言說自己很認真處理工作上的事，沒有多餘的心思去跟其他人聊天，而且自己還是菜鳥，剛進公司沒多久，不知道要聊什麼。結果老闆竟然以此為由要炒她魷魚，「妳太安靜了不合適這份工作，所以找妳來談是想跟妳用現金結算到今天就好，今天下班後就可以不用來了」。

原PO聽了傻眼又無奈，「結果因為自己太安靜不跟同事聊天而被資遣？什麼道理？」她不解公司竟然把聊天看得比處理公事重要，而且還以不聊天為理由趕她走，讓原PO直呼「太奇葩了吧…第一次被資遣的經驗真特別，搞得我心情五味雜陳」。

貼文也讓不少人難置信，「認真上班也能莫名被拿來挑剔？有夠瞎！估計這公司也不長久」、「這種很瞎的理由就不用太在意了，趕快離開也好，不用一直介意被資遣，之後越來越好的時候再回頭看，妳會更慶幸自己沒有在這種地方浪費太多生命」、「有些公司喜歡嘻嘻哈哈的工作氣氛，妳做得再認真再好都沒用」、「我突然覺得我是不是跟妳在同一家公司？差別只在於我是8:00-17:30，但我也是在到公司一個月的時候被約談，也是一模一樣的原因，說的話也一模一樣，我也是人力仲介」。