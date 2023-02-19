快訊

有攝護腺肥大問題該做哪些檢查？詳解泌尿科常見各項檢查項目

如疫情穩定 明天起放寬室內免戴口罩 8場所例外、4情境建議戴

就是明天！辦護照網路預約變好搶了 大幅擴增至1500個名額

才到職10天！她因沒做這件事遭資遣 傻眼直呼「太奇葩了吧」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO才到職10天，沒想到卻因為不跟同事聊天而被老闆開除，讓她非常傻眼。 示意圖／ingimage
原PO才到職10天，沒想到卻因為不跟同事聊天而被老闆開除，讓她非常傻眼。 示意圖／ingimage

找工作不容易，多數人找到工作後都會用心努力的做，就是希望能得到老闆的青睞，不要被裁員，但有一名女網友才工作10天，竟然被老闆說「不用來了」，理由一出讓她相當傻眼，不敢相信被資遣的理由這麼奇葩，鄉民們看了也難以置信。

這名女網友在Dcard發文表示，自己在一家人力仲介公司上班才10天，每天8:30-17:30都努力地埋頭苦幹，不聊天也不打混，就是希望能盡快熟悉新工作的事務，沒想到有天下班前10分鐘，原PO接到一通內線電話，要她到會議室去與老闆面談。

原PO到會議室後看到老闆、主管都在裡面，老闆開頭就先問她工作上是否有什麼問題、還能不能習慣、是否還適應等等，她也誠實告知沒有什麼問題，只是有些新東西需要幾次練習才不會出錯，主管也回應說「會出錯是難免的」，但老闆下一句話卻讓她聽了很傻眼。

老闆說「啊…事情是這樣的，我覺得妳在工作上太安靜了，為什麼都不跟同事聊天？妳這樣怎麼在公司長久？妳這樣怎麼上班？」原PO直言說自己很認真處理工作上的事，沒有多餘的心思去跟其他人聊天，而且自己還是菜鳥，剛進公司沒多久，不知道要聊什麼。結果老闆竟然以此為由要炒她魷魚，「妳太安靜了不合適這份工作，所以找妳來談是想跟妳用現金結算到今天就好，今天下班後就可以不用來了」。

原PO聽了傻眼又無奈，「結果因為自己太安靜不跟同事聊天而被資遣？什麼道理？」她不解公司竟然把聊天看得比處理公事重要，而且還以不聊天為理由趕她走，讓原PO直呼「太奇葩了吧…第一次被資遣的經驗真特別，搞得我心情五味雜陳」。

貼文也讓不少人難置信，「認真上班也能莫名被拿來挑剔？有夠瞎！估計這公司也不長久」、「這種很瞎的理由就不用太在意了，趕快離開也好，不用一直介意被資遣，之後越來越好的時候再回頭看，妳會更慶幸自己沒有在這種地方浪費太多生命」、「有些公司喜歡嘻嘻哈哈的工作氣氛，妳做得再認真再好都沒用」、「我突然覺得我是不是跟妳在同一家公司？差別只在於我是8:00-17:30，但我也是在到公司一個月的時候被約談，也是一模一樣的原因，說的話也一模一樣，我也是人力仲介」。

Dcard 資遣

延伸閱讀

被美光裁員他反PO文炫耀 透露拿到「一夜致富」的離職金

被外商公司資遣 中年失業老鳥吐心聲：福利還是比勞基法優！

萬念俱灰…工作15年遭資遣、5年感情也告吹 網勸好處想「省情人節禮物」

美光科技裁員150人 桃市府要求應盡速和員工溝通

相關新聞

才到職10天！她因沒做這件事遭資遣 傻眼直呼「太奇葩了吧」

找工作不容易，多數人找到工作後都會用心努力的做，就是希望能得到老闆的青睞，不要被裁員，但有一名女網友才工作10天，竟然被老闆說「不用來了」，理由一出讓她相當傻眼，不敢相信被資遣的理由這麼奇葩，鄉民們看了也難以置信。

勞保老年年金平均月領1.8萬 逾6成勞工少於2萬元

據勞保局統計，去年總共有159萬7562名退休勞工正在請領勞保老年年金，平均請領金額為1萬8294元。其中，約98萬人請...

上班族主動要求加薪升職成功率有多高？調查：僅33.3%

每位上班族都期待能夠被加薪，但成功率僅三分之一。根據yes123求職網今（18）日發布的最新調查顯示，回顧職涯，「曾經主...

「錢，沒給到位」93.7%上班族不滿意薪資、十年來新高

「錢，沒給到位」，是許多上班族的心聲。根據yes123求職網今（18）日發布的最新調查顯示，若衡量每天「投入工作的時間與...

離職前請特休狂接到「公司訊息」 過來人教一最快解法

離職前許多上班族會把特休請完，保障自身權益。不過日前一名女網友抱怨，她已經辦完離職一週，公司讓她最後把補休休完，但她卻在休假期間不斷收到公司同仁的訊息，而且詢問她「為何工作內容沒有做完？」讓她崩潰「難道我要把一年的事情都做完才能走？」對此，網友教她「直接封鎖最快」。

他問怎反制同事「用一理由」開大絕遲到早退 網勸：跟老闆說

職場上最害怕遇到不負責任的同事，有網友發文表示近期業務轉換，有些同事接到新任務後，最常見的下班理由是「我要接小孩」或藉此遲到、早退半小時，導致其他人要分擔剩下的工作，並詢問網友「該如何反制？」，許多人則建議先向老闆反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦