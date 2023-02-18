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勞保老年年金平均月領1.8萬 逾6成勞工少於2萬元
據勞保局統計，去年總共有159萬7562名退休勞工正在請領勞保老年年金，平均請領金額為1萬8294元。其中，約98萬人請領金額落在2萬元以下，等於約6成1退休勞工每月領的老年年金低於2萬元。
據勞保局資料，2022年請領勞保老年給付的總共有159萬7562人，平均請領年齡為61.28歲、平均投保年資29.46年，平均投保薪資為3萬7716元，平均每月可領到的給付金額則為1萬8294元。
進一步細分給付金額級距，17萬565人每個月只領到1萬元以下的老年年金，81萬927人月領1萬到2萬元之間，52萬9409人月領2萬至3萬，8萬4416人月領3萬到4萬元，月領超過4萬老年年金的，則有2245人。月領老年年金金額低於2萬元的退休勞工，佔比約6成1。
2021年統計則顯示，2021年勞保老年給付平均請領年齡為61.22歲、平均投保年資29.22年、平均投保薪資為3萬7506元，平均每月給付金額為1萬7860元。
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