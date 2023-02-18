勞保老年年金平均月領1.8萬 逾6成勞工少於2萬元

離職前許多上班族會把特休請完，保障自身權益。不過日前一名女網友抱怨，她已經辦完離職一週，公司讓她最後把補休休完，但她卻在休假期間不斷收到公司同仁的訊息，而且詢問她「為何工作內容沒有做完？」讓她崩潰「難道我要把一年的事情都做完才能走？」對此，網友教她「直接封鎖最快」。

2023-02-17 18:40