離職前請特休狂接到「公司訊息」 過來人教一最快解法

離職前許多上班族會把特休請完，保障自身權益。不過日前一名女網友抱怨，她已經辦完離職一週，公司讓她最後把補休休完，但她卻在休假期間不斷收到公司同仁的訊息，而且詢問她「為何工作內容沒有做完？」讓她崩潰「難道我要把一年的事情都做完才能走？」對此，網友教她「直接封鎖最快」。

一名網友在Dcard以「已經辦離職，還被一直要求工作」為題，指出她離職前，公司讓她把補休休完，所以她認為算在補休期間離職。不過在休假時，公司的老闆、同事都不斷發訊息問她「為什麼這個工作還沒做完？」她回覆「我有將所有訊息傳給大家」，但同事還是一直說「沒有收到，請妳交出來」，讓她十分疑惑「我在休假期間，而且要交什麼？」事後同事們自己找到工作信件了，讓原PO直呼「休假像是沒有休息一樣」。

接著她表示，「上週離開公司，所以全部工作就是到上週，這週開始的事，同事還一直問我為何上週沒有做。這豈不是過分要求嗎？難道我把未來一年要做的都做完才能走？」

對此，有網友教她應對方式「不用理他們，先不管有沒有離職，特休本來就是妳的休息日。從特休的角度來看，妳本來就不用回；從離職的角度，妳更不需要處理」、「離職後我都直接當下封鎖，完全沒有聯絡的機會」、「妳有交接好就行了，離職後就不要再理會，不然會沒完沒了的」、「把帳號登出，手機別接。公司看妳會回就會叫妳做，不要理他們，反正妳也要走了，不怕得罪公司」。