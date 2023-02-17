他問怎反制同事「用一理由」開大絕遲到早退 網勸：跟老闆說

職場上最害怕遇到不負責任的同事，有網友發文表示近期業務轉換，有些同事接到新任務後，最常見的下班理由是「我要接小孩」，或藉此遲到、早退半小時，導致其他人要分擔剩下的工作，並詢問網友「該如何反制？」，許多人則建議先向老闆反應。

有網友在PTT上發文表示，由於近期業務轉換，發現有些同事接到新任務後，往往直接消失，理由不外乎是「要接小孩，需遲到半小時或早退半小時」，並無奈沒做完的事情都是剩下的人分擔，對此認為相當不公平，並詢問網友「該如何反制？」

許多人紛紛建議原PO，「你就說你要幫你姐接小孩啊，亂掰」、「你也生幾個小孩來接」、「請他接完回來上班」、「你養隻狗，說要接毛小孩」、「除非你同事背景很硬，不然就捅到主管那去，不過通常會這樣的都是上面默許，所以我建議是離職，然後去勞工局舉發」。

還有人留言表示，「你老闆沒意見你也不能怎樣」、「老闆沒意見就離職」、「跟老闆說啊」、「時間到就走人，真的等老闆要你做再說」、「時間到了就下班，他的份等他上班處理，不然出事你要扛」。