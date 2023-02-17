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早9晚5準時下班她喊「撐不下去」 網搖頭：太草莓了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為工作內容有點吃力，讓她萌生辭職的念頭，不過多數人認為原PO能夠準時下班，已經很不錯了。示意圖／ingimage
一名網友認為工作內容有點吃力，讓她萌生辭職的念頭，不過多數人認為原PO能夠準時下班，已經很不錯了。示意圖／ingimage

新鮮人剛入職難免會不適應，日前一名網友發文表示，她進入一間早上9時上班，晚上5時下班的小公司，雖然可以準時上下班，但是學習工作內容讓她感到吃力，因此詢問網友「我該待下去嗎？」網友一看反吐嘈「妳有點太草莓了」。

一名網友在Dcard發文表示，她待業一個月後，終於找到了一間5人以下的小公司，擔任行政職務，員工只有她跟老闆與一位主管。因為原PO是跨領域的關係，這兩天努力學習與記筆記，但她發現「學習起來有點吃力，而且工時是早9晚5，中午沒有休息，午餐是邊吃飯邊工作」，因此她猶豫是否要繼續待下去。

原PO分析工作優缺點，指出優點是「沒有討人厭的同事，也可以準時下班」，不過缺點是「試用期以基本薪資算，老闆答應未來會調整薪資，但不確定是不是真的」。

對此，有網友吐嘈「妳這個有點草莓了，早9晚5已經是最爽的工作時間了」、「早9晚5就受不了了喔？陣痛期都熬不過的話，妳哪裡都待不下去吧」。也有網友安慰原PO，指出「可以準時下班的話工作量應該不算大，妳可以觀察一下，是因為妳還是新人沒什麼工作量，還是公司真的沒有那麼忙。如果工作量很大，中午還不能休息，那我會建議跑」、「如果很累，我建議是跟老闆好好的談一下妳的休息時間。不用怕有什麼後果，其實很多事情是員工不說老闆也不一定會注意到。但須注意大原則是不能影響妳的工作成效，這點得靠妳自己如何在協商過程中提出保證」、「她哪裡草莓？這份工作沒有午休，一點都不輕鬆，還只有給基本工資，你們會想做嗎？」

基本工資 新鮮人 Dcard

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