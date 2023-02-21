你也想直接「裸辭」嗎？網揭「這些」正反觀點看法

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「裸辭」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對「裸辭」的正反意見有哪些。

工作壓力大、對現職不滿意等，不論是因為什麼原因，「離職」話題於社群網路上始終備受熱議，不少剛進入職場的新鮮人遇到不如預期的工作，為是否可以直接離職而躊躇不定，也有看不到未來的資深職場前輩，在猶豫是否該承擔待業風險果斷辭職，還是騎驢找馬慢慢等待機會。

「身心健康」hold不住！網友一致認同：「經濟壓力」要評估 裸辭網友正反面討論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上對於「裸辭」的相關話題討論，可以發現支持裸辭的網友多數認為「身心健康」比工作更重要，因工作壓力而產生的心理及生理疾病，使得正常生活受到影響，反而更得不償失，有網友分享「前公司待一天痛苦一天，裸辭後心理壓力瞬間釋放後真的會差很多」，也有人附和「裸辭通常都是因為被公司壓榨太久了」，或提到自己裸辭休息一陣子後各種免疫力失調疾病都痊癒了，並感嘆「裸辭以後我才有時間看身心科，也有時間做自己想做的事」。

同時，支持裸辭的網友也覺得「不用擔心與現職衝突」很重要，有網友提出「公司知道你準備要離職就會刁難」，跟主管相處也變得很尷尬，也有人認為裸辭「可以專心準備面試跟履歷，安排面試很高效，彈性也很高」，而帶職找工作因為能請假的時間有限，能找的工作offer也會有限。另外，有不少網友也認同具有充足的「能力與規劃」就不怕沒工作，表示「能力好有專業真的不用擔心找不到工作」、「對自己工作專業度有點信心就不用怕，認清在業界自己的斤兩」，也有人分享自己在離職前都會事先規劃，重點是「要知道自己在幹什麼」。

而反對裸辭的網友則認為「經濟壓力」絕對要好好評估，建議至少要先有一筆存款能夠應付日常開銷，日前有網友分享「裸辭薪資很難談高，資方就是看準你有經濟壓力才敢壓低」、「婚後有小孩，家裡也沒有礦山的話，每個月都有固定開銷，真的很難裸辭」，也有網友以年資為考量，提出「待業久了就容易妥協去做沒辦法累積年資的工作」，因為存款一直減少最後只能選擇屈就。

此外，「待業心情」也是反對裸辭的網友所考量的因素之一，多數網友都認為待業會讓生活失去重心，心理壓力會非常大，其中就有網友分享周遭親人給予的關懷也會造成心理負擔加重「真的待業到最後會瘋掉，而且家人和朋友也會給予無形壓力」，表示除了找工作的壓力調適外，家人的支持與諒解也很重要，也有人強調「心理素質要很強，自己絕對要自律」。故根據上述問題，就有網友認為「騎驢找馬」其實是個好方法，可以邊上班邊面試，得失心也沒有那麼重，提到「主動權在自己，反正有穩定收入，就有底氣談條件」，除了可以更理性的判斷工作優缺點，也能降低離職風險。

看完兩派的觀點，你對於「裸辭」有沒有更多的想法呢？其實無論選擇裸辭與否，都會根據每個人的工作狀況與做事方法有所不同，找到一份適合自己的工作才是最重要的！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「裸辭網友正反面討論焦點」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/29，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格、問答網站（排除抽獎文）

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