老闆許諾升職加薪該留下嗎？網建議評估7大留任因素

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友討論的留任評估要素，帶您了解網友熱議的7大留任原因。

世代快速發展變遷，許多人會藉著工作職業的調動，學習新技能以提升自我，追尋更理想的生活和事業；也有人幸運的找到合適公司，能夠不用轉換跑道，就可以在既有崗位上達到自我實現，因此選擇要離職還是留任目前崗位，就成了許多人困擾的難題。

「薪資」水準成留任重要指標 「學習技能」提升自我實現企業永續 網友熱議TOP7留任原因。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上對於「留任」的相關話題討論，可以發現多數人最在意「薪資」是否符合期待，阿里巴巴集團創始人馬雲就曾點出，員工離職原因五花八門，但最現實的不外乎就是「錢，沒給到位；心，委屈了」，彰顯出薪資對於人才留任的重要性。日前就有網友發文感慨「別對薪水太妥協」，表示畢業後第一份工作只有達到基本工資，待了半年看不出有調薪前景便果斷離職，現在的公司不僅待遇好，工作氣氛也更加融洽有活力，許多網友紛紛贊同道「呆呆的在原公司又不加薪真的很浪費歲月」、「加薪最快的路徑就是當你專業提升，就跟老闆重談價格，喬不攏就跳槽」，認為薪資是考量留任與否的重要指標。

此外，是否能夠在工作中有所成長，也是不少人衡量的依據，無論是「專業技能」的學習空間，或是在職場社交上的應對進退，如果可以從中增進實力並獲取經驗，該公司就有值得留任的地方。有民眾就討論區提到「公司願意栽培我的實力，但通勤時間長，薪資也只能說是中規中矩」，請益該留任或是離職，引起熱心網友回覆「如果覺得能學到東西的話，可以蹲一下累積資歷」、「可以在原公司培養硬實力，未來跳槽機會會變多，薪水也相對好談」；另外，也有網友遇到相反的狀況，表示「公司薪資環境都不錯，但工作內容簡單繁瑣，沒有學到東西也不會成長」，苦惱自己該跳脫舒適圈爭取學習機會，還是把握優渥的工作條件，就有其他網友留言建議「如果還年輕可以考慮拼一把」、「沒有經濟壓力的話，不妨嘗試更有挑戰性的工作」。

至於「福利補助」措施同樣也是網友關注的焦點，從基礎的勞健保、健康檢查，到各種津貼、三節獎金與賀禮，甚至是員工子女教育補助和婚喪喜慶的紅包奠儀，都是公司企業可能提供的福利措施，該制度也會影響民眾就業、留任的意願。有網友就發文表示自己的公司「薪水不錯，主管同事相處融洽，但福利制度很差」，並舉例國定假日仍規定要上班，加班時薪低於法定標準等，遲疑是否該另謀高就，不少網友積極地給出建議，如「遵照法律已經是最低的標準，拜託快離職」、「連勞基法最低底線都沒法遵守的公司就不用留戀了」，此外也有網友說明「良好的福利制度，能提升員工的幸福感與凝聚向心力」，認為福利補助是企業應具備的基本條件。

處於新年離職潮的你，是否也在煩惱該留任還是離職呢？如果無法做出判斷，不妨參考看看網友盤點的留任原因，評估現在的公司是否符合這些條件吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「留任原因排行」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/29，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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