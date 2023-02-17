待業半年投百封履歷 碩士生做「這工作」領27k眾人看傻了

以往都認為學歷越高就代表將來的出路越好、前途無限，但在這低薪時代，再加上滿街大學生、碩博士生，高學歷似乎已經不再吃香。一名碩士畢業的網友就哀怨地感嘆自己投履歷超過百家，最後找到的竟然只是傳產的作業員，薪資曝光也讓眾人議論紛紛。

這名網友在Dcard以「碩士領27K會很魯嗎」為題發文，他說自己24歲是碩士畢業，原以為頂著高學歷畢業後比較好找工作，沒想到卻待業半年，期間還投了超過100家公司的履歷，最後的結果不是感謝函就是無聲卡，讓他非常失望。

好不容易在去年（2022）底總算找一間南部傳產作業員的工作，工作得上12個小時還必須輪班，月休6天、薪資27k，高工時低薪也讓他覺得做起來很累。

不少人都認為太浪費自己的學歷，「碩士去當傳產作業員？那你何必多花那些錢去讀碩士」、「讀藝術碩跑去當作業員？就往藝術發展了啊，到底在想什麼」、「你當初讀美術研究所是為什麼啊？」、「你好浪費你的學歷」、「作業員高中畢業，好手好腳就可以做了，真的不要浪費那學歷」、「有美術背景，不如去應徵個美編或畫畫補習班之類的隨便都比27高，我學店仔去應徵行政都有3萬了」、「魯爆了，都讀碩士還不學以自用」。

但也有網友安慰原PO「不要用薪水去定義你自己的價值」、「我個人是不會用薪水高低去看一個人，就看你自己生活跟未來規劃這個錢夠不夠用啊，夠用就沒差」、「沒事，這是一時的，也許你履歷沒寫好，或是面試搞砸而已，碩士理論上隨便找都超過30000」、「行行出狀元，加油」。