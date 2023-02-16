他月薪32K「上班爽玩手機8小時」 全場歪樓勸離職：換我進去

每個人對於工作的理想條件都不同，有人希望從事自己有興趣的領域，也有人只單純追求高薪待遇，更有人不管薪水只求事少離家近。一名網友在網路上發文，表示自己月薪32K，每天上班都在玩手機，無聊到懷疑人生，因此詢問大家「該趁快滿試用期離職嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨（15）日一名網友在PTT上以「工作就是滑8個小時手機，該離職嗎」為題發文，原PO透露每天都是固定早八晚五的上班時間，不僅工作時沒人管，還有一小時可以買飯和吃飯，「滑八個小時PTT，近三個月感覺要瞎了」。原PO提到月薪32K，扣勞健保大約1000元，見紅就休，只是一年一聘，沒有三節跟年終獎金。對此，原PO詢問大家，「跟同事沒話題也沒業務交流，無聊到懷疑人生，該趁快滿試用期離職嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友歪樓表示，「快跑！我要進去」、「這種爛工作趕快辭一辭，然後記得找我去接」、「你趕快辭職，我要投履歷了」、「很辛苦，對眼睛視力負擔很大，我可以跟你換」、「你這樣太浪費人生了，快換吧，記得跟我講一下公司在哪」、「等我45歲想退休的時候可以讓給我，謝謝」。

也有網友提到，「順便兼職網拍+炒股，請低調」、「先不要辭，時間拿來進修，看要學什麼」、「年輕就趕緊跑或考研，老了就乖乖待到退休」、「如果有自己的時間的話，可以拿來讀書進修」、「可以多考證照或是做副業」、「有人付錢讓你學習要趕快把握，英文讀完就開始學投資（認真）」。

不過，有網友坦言整體待遇並不好，「無三節年終，快跑吧」、「沒年終的爛公司還繼續待喔」、「沒三節年終有點慘」、「年薪不到40萬，好慘」、「錢太少，我不行」、「沒三節跟年終真的沒有很好XD」、「不要浪費時間，除非家裡有留房子」、「快逃吧！等你45歲被資遣，我看你有什麼技能」。