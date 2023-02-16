台積電男每年考績被打「S-」怕難升遷 內行曝暗黑真相：你忍得下去？

台積電被譽為台灣的護國神山，不僅薪資優、福利好，還有分紅制度，令許多大學畢業生嚮往。不過要領到高薪，勢必要承受較多的工作壓力，日前一名台積電員工發文表示，不管他多拚命工作，自己每年考績都只能得到「S-」（意指考績達標等級中的最低分），讓他心裡很不是滋味，並詢問其他從事科技業的網友，如果考績繼續得到「S-」，是否有被裁員風險或對未來升遷有影響，貼文一出引發討論。

根據《中時新聞網》報導，台積電內部考績制度分為4等，從最優到最差排序是O（Outstanding）代表傑出、S（Successful）代表達標、I（Improvement needed）意指需要加強、U（Unacceptable）意指未達標，其中在S達標這類等級中，又細分為S+、S、S-。據傳，內部8成的員工都得S，而表現最優的O，僅有1成的員工能拿到。

一名Dcard網友發文表示，自己每年考績都拿「S-」（意指上述考績達標等級中的最低分），雖然主管鼓勵他別氣餒，但自己心裡仍舊不是滋味。該名網友也詢問，若接下來考績繼續被打「S-」，是否會對升遷職等會有影響，或者未來裁員是否可能就從考績S-或I的員工下手。

貼文曝光後引發討論，有些網友認為考績得S-可能是被暗示離職，「在逼你走了，分紅少2/3，就表示你年薪少別人一半以上，同樣被幹到爆，別人領你一倍多，你忍得下去？」、「第一年拿S-正常，但如果持續三年都S-要注意了」、「你表現不一定真的很差，但在部門裡面你一定是最不重要或最菜那個，所以最差的考績當然給你扛。如果不想要這樣一直下去，你可以內轉，台積有內轉系統，滿兩年以後就有機會內轉」。

也有過來人表示，「我之前連拿兩次S-，錯過調薪，薪水直接比新人低，但要扛很多鳥事，同屆的都早早升上去32或是在豬屎（IC design代稱）領兩三百，一比之下真的很沮喪。嘗試面試知名的幾間公司後也失敗，大概低潮了半年多才開始思考為什麼，直到接受自己不足的部分開始努力，現在考績也沒很好但至少往上走。」