小員工搭高鐵請款 老闆爆氣「只想著錢錢錢」叫他當場滾蛋

職場上各式各樣的老闆都有，遇到情緒化的老闆往往令人受不了。有網友近日發文抱怨自己只是請款出差的高鐵費用，老闆竟當場飆罵「連這種錢也要請款」，並要他直接滾蛋，看得網友拳頭都硬了：「沒給資遣費就告死他」。

一名網友昨（15日）在Dcard發文表示，自己大學畢業後在一間小公司上班，期間不斷有同事離職，但老闆不願意招人，讓他壓力超級大，但心想畢業後第一份工作還是要做滿一年半、想領到年終獎金，再加上要交接、帶新人等，與主管協議好2月底離職。

原po提到，平時公司出差都是搭便宜的客運，但昨天早上，他向老闆報帳日前因緊急出差到高雄的來回高鐵票2980元，老闆卻突然爆氣「說什麼還想著錢錢錢，連這種錢也要請款，現在年輕人都不會吃苦」，罵了20分鐘後，老闆竟直接要他「收拾滾蛋」，他也真的拿著同事給的籃子收拾好個人物品，搭上計程車離開。原po也勸世，要大家別去小公司上班、不要和情緒化的老闆一起工作。

貼文一出，網友看了紛紛氣憤表示一定要拿到資遣費：「一定要叫他給非自願離職書，也千萬不要簽自願離職書，沒給資遣費就告死他」、「好扯，這樣還能當老闆，還不告死他」。

網友也認為，小公司確實「鳥事」多：「這就是為什麼我不去小公司的原因，每天都要看老闆臉色，沒能力又要當老闆，苦的只會是下面的員工」、「很多公司老闆腦殘，對於提前預告離職的員工很不友善，等到遇到有的員工領完年終直接不來了，又抱怨員工沒品德放鳥」，還有網友笑道：「拿著籃子離職也太drama了吧，我以為這只會在電視上出現」。