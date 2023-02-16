不是科技業！中南部60K職缺 內行人點名1職業：輕鬆賺
台灣北中南各地除了產業型態不同，就連薪資待遇可能都差很多。一名網友在網路上發文，詢問大家「中南部有哪些月薪60K的職業呢？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出「水電師傅和油漆師傅，輕鬆賺」。
日前一名網友在PTT上以「中南部月薪60K的職業有哪些？」為題發文，原PO認為中南部的薪資待遇長期偏低，以月薪6萬元的工作來說，在中北部很常見，但在中南部就不多了。對此，原PO好奇詢問大家，「中南部有哪些月薪60K的職業呢？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「水電師傅和油漆師傅，輕鬆賺」、「水電很容易」、「南科一堆工程師月薪十幾萬，主管有到二十幾萬」、「醫生、年資十年以上教師、工地師傅、軍官」、「我認識的大多研發工程師和有點資歷的教師，月薪幾乎都有60K」、「藥師，穩穩過60K」。
也有網友提到，「南科一堆年薪不到60萬」、「南科薪水也只有特定幾家高吧，四年前畢業面試幾乎都不到40K，只有少數超過，不過也可能我是廢物設備仔」、「南科一堆低薪科技廠」、「女性朋友去面試南科開31K，還是資訊工程師喔」、「科技業的封測廠薪水低到想哭」。
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