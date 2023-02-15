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遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

被外商公司資遣 中年失業老鳥吐心聲：福利還是比勞基法優！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位在外商公司被裁員的中年上班族，分享自己當時的資遣費與待遇。圖片來源／ingimage
一位在外商公司被裁員的中年上班族，分享自己當時的資遣費與待遇。圖片來源／ingimage

近日許多科技業傳出裁員消息，記憶體製造大廠美光（Micron）展開了全球裁員的計畫，連帶讓許多台灣員工也被資遣。日前一名在外商公司的中年上班族表示，他雖然被任職10年的公司資遣了，但仍覺得福利比勞基法規定還來得優渥。

一名網友在Dcard發文表示，最近他看到美光的新聞，想起過去被外商公司資遣的經歷，不同的是「他的公司在2021年12月就告訴90%的員工，將在2022年底被資遣，公司會給予平均24個月的資遣費」。

原PO表示，當初他被一對一約談時，內心感到無比失落，因為已經任職10年了，以為自己可以待到退休，沒想到卻在40歲中年失業。但他慶幸「公司給了1年的預告期，讓我可以慢慢找工作，還按照勞基法給予一週2天的面試假，讓我不會有空窗期，可以無縫接軌到新公司上班」。

文末，原PO指出「只能說對於外商砍人不手軟，總部說關廠就關廠，但是資遣費也是很敢給，比起勞基法規定的優渥很多。」

文章一出，引來網友回應「但你能進外商，就算被資遣出來，應該還是很好找工作。如果是一般普通人中年失業的話，大部分可能只能找保全或清潔員之類的工作」、「能感受原PO被資遣的心情，我在知名美商上班，去年聖誕節前兩週，公司突然宣布產品線要砍掉，我們整個團隊在今年一月會完全解散，給我們一個月時間內轉或準備談資遣費，幸好我後來有內轉成功」、「真好，外商給的大方，反觀國內就真的無言」。

資遣 失業

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