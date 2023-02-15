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提供「員工餐」等於變相加薪？ 上班族嗨翻：每月至少省6k

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，他發現員工餐是隱性加薪，等於幫員工節省下餐費。圖片來源／ingimage
一名網友表示，他發現員工餐是隱性加薪，等於幫員工節省下餐費。圖片來源／ingimage

上班族在面試時，通常會跟公司談基本保障與員工福利，確定相關的制度。日前一名網友發現，自己每個月餐費是6千元，如果去免費供餐的餐飲業打工，那等於自己一個月可以省下6千元開銷，又可以拿薪水，讓他驚呼「免費供餐是不是隱性加薪？」

一名網友在PTT發文表示，他發現自己午餐與晚餐總和，每個月會花掉6千元，如果他回到之前任職的餐廳工作，當時薪水是3萬2千元，算上該餐廳提供的午餐與晚餐，這樣省下了每個月6千元餐費，就等於這份工作有3萬8千元的價值，讓他驚呼「難道只有我發現免費供餐相當於隱性加薪？」

文章曝光後，有許多職場老鳥吐嘈「通常有供餐的公司，都是因為員工加班回不了家」、「是隱性加薪沒錯，但為了這點小事爽半天，只表示你薪水太低」、「你這樣算是代表假日也去公司吃耶」、「你也太奴了吧，竟然把免費供餐當變相加薪，你以前的工作到底有多糟啊？」、「我寧願拿3萬8千元薪水，也不想要供餐，因為多的錢可以買想吃的東西，而員工餐很少好吃的食物」。

也有人分享「我從沒供午餐的工作，換到有供午餐的公司，也是省了2000元」、「我們公司一天補助4餐，一天有230元的額度可以用，每個月都至少省了3500元至4000元」、「其實現在外食越來越貴，有供餐的確是福利之一了，但還是要看食物品質，如果太鹹或不好吃都像是在地獄」。

薪水 餐廳

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